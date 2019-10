Je to pokrytectvo. Turci odsúdili kritiku európskych štátov

Šéfa NATO znepokojuje turecká ofenzíva, vyzýva na zdržanlivosť.

11. okt 2019 o 12:37 TASR

ISTANBUL. Generálneho tajomníka NATO Jens Stoltenberg vážne znepokojuje turecká ofenzíva proti kurdským silám v Sýrii a vyzval na "zdržanlivosť".

Informovala o tom agentúra AFP.

Stoltenberg je znepokojený

"Podelil som sa... o svoje vážne znepokojenie, čo sa týka prebiehajúcej operácie a o riziko z ďalšej destabilizácie regiónu," povedal Stoltenberg reportérom v Istanbule po boku tureckého ministra zahraničných vecí Mevlüta Čavušogla.

Konštatoval, že Turecko má vážne bezpečnostné obavy, ale očakáva od neho, že sa bude správať zdržanlivo.

Stoltenberg zdôraznil, že Turecko je dôležitou súčasťou NATO, ale operácia v Sýrii by nemala podľa jeho slov podkopať všetko to, čo sa podarilo v boji so skupinou Islamský štát (IS) dosiahnuť. Taktiež sa nesmú dostať na slobodu zajatci z IS, dodal.

Čavušoglu odsúdil európske vlády, ktoré kritizujú tureckú ofenzívu voči kurdským silám. "Je to pokrytectvo," povedal.

Turecko sa po Čavošoglua snažilo o diplomaciu do poslednej chvíle. "Keďže to nefungovalo, musíme túto hrozbu eliminovať."

Na frontovej línii

Obaja dostali otázky týkajúce sa mediálnych správ, že člen Aliancie Španielsko v reakcii na operáciu v Sýrii možno stiahne z juhu Turecka rakety Patriot.

"Očakávame, že spojenci z NATO budú aj naďalej poskytovať podporu Turecku, pretože to je niečo, na čom sme sa dohodli," uviedol Stoltenberg.

"Turecko je na frontovej línii... Nie sme tu iba na to, aby sme chránili Turecko, ale aj seba," dodal.

Podľa Čavušogla to len zvýrazňuje fakt, prečo sa Turecko rozhodlo v lete pre dodávku ruského systému protivzdušnej obrany S-400, čo vzbudilo vážne znepokojenie medzi jeho partnermi v NATO.

"Všetky tie debaty a udalosti ukazujú, že Turecko si musí kúpiť svoje vlastné protivzdušné systémy. Nebudeme prosiť donekonečna... Toto je jeden z dôvodov, prečo sme kúpili S-400," uviedol turecký minister zahraničných vecí.

Turci očakávajú solidaritu

Podľa agentúry AP dodal, že Turecko očakáva solidaritu od svojich spojencov a podľa neho "nestačí povedať, že rozumiete legitímnym obavám Turecka, chceme vidieť solidaritu jasným spôsobom".

Členovia Bezpečnostnej rady OSN sa vo štvrtok na spoločnom stanovisku k prebiehajúcej tureckej vojenskej operácii voči Kurdom na severovýchode Sýrie nedokázali zhodnúť.

Piati európski členovia BR OSN - Belgicko, Británia, Francúzsko, Nemecko a Poľsko -, ktorí štvrtkové zasadnutie zvolali, vyzvali Ankaru, aby vojenskú operáciu v Sýrii ukončila.

Invázia Turecka do severovýchodnej Sýrie, kde operujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), dlhoročný spojenec Spojených štátov v boji proti teroristom z IS, sa začala v stredu.

Ankara ju spustila po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americkí vojaci.