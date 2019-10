Islamský štát môže útok na Kurdov využiť, Francúzsko zvoláva koalíciu

Nastala nová situácia, povedal šéf francúzskej diplomacie.

10. okt 2019 o 22:08 TASR

PARÍŽ. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian vyzval vo štvrtok na stretnutie predstaviteľov Američanmi vedenej koalície proti extrémistickému hnutiu Islamský štát (IS) po tom, ako Turecko začalo inváziu proti kurdským jednotkám na severe Sýrie.

Informovala o tom agentúra AFP.

"Medzinárodná koalícia by sa mala stretnúť, pretože sme v novej situácii vzhľadom na to, že boj proti IS môže znovu vzbĺknuť v plnej sile, keďže IS čakal práve na takúto príležitosť," povedal šéf francúzskej diplomacie pre televíznu stanicu France 2 v súvislosti s tureckou vojenskou operáciou.

Sýrski Kurdi informovali vo štvrtok ešte pred Le Dorianovým vyhlásením o tom, že turecké bombardovanie zasiahlo väzenie, v ktorom zadržiavajú bývalých bojovníkov IS.

Stalo sa tak napriek sľubom Ankary, že počas vojenskej operácie nebude podnikať kroky, ktoré by mohli podkopať kampaň proti islamistickým extrémistom.

Šéf francúzskej diplomacie odsúdil tureckú ofenzívu v Kurdmi ovládaných oblastiach na severovýchode Sýrie ešte v stredu, keď uviedol, že ofenzíva sa "musí zastaviť".

Podľa neho táto akcia spochybňuje bezpečnostné a humanitárne úsilie koalície proti IS a hrozí podkopanie európskej bezpečnosti.