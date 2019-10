Dobré ráno: Erdogan chce poslať tri milióny utečencov Európe

Konflikt trvá desaťročia a nie je jednoduché ho vysvetliť.

10. okt 2019

Turecký prezident Erdogan začal s útokom na kurdských bojovníkov v severovýchodnej Sýrii.

Donald Trump nechal dlhoročných amerických spojencov v štichu a Erdogan sa medzičasom vyhráža Európskej únii, že jej pošle tri milióny utečencov.

Prečo Erdoganovi tak záleží bojovať proti Kurdom?

A je USA ticho preto, že chce, aby Turecko nakúpilo ich drahé protiraketové systémy?

A ako sa má k tomu postaviť Slovensko, ktoré je spojencom Turecka v NATO?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozprávala s bývalým poslancom a bývalým šéfom zahraničného výboru parlamentu Františkom Šebejom.

Prezidentka Čaputová vymenovala zvyšných 6 chýbajúcich sudcov na ústavný súd. Novými sudcami sú Libor Duľa, Ladislav Duditš, Rastislav Kaššák, Miloš Maďar, Peter Straka a Martin Vernarský. Súd je konečne po dlhej ságe voľby v parlamente kompletný.

Antonina Vadalu v Taliansku odsúdili za pašovanie droh na deväť rokov. Pašoval čistý kokaín z Južnej Ameriky. Práve o Vadalovi, drogách a jeho prepojení na Úrad vlády a Roberta Fica napísal svoj posledný článok zavraždený novinár Ján Kuciak.

Európska únia vyzvala Slovensko na rovnaký prístup k rómskym deťom na školách. Voči Slovensku už pred niekoľkými rokmi začala únia konanie preto, že systematicky segregujeme rómske deti do špeciálnych škôl. Slovensku hrozí vysoká pokuta.

Odborníci varujú, že počet samovrážd na Slovensku stúpa. Minulý rok si zobralo život 533 ľudí. Na Slovensku je slabá prevencia a stále veľká stigma pre ľudí, ktorí majú psychické problémy.

Monika Jankovská si podľa Threemy, ktorú zverejnil Denník N, pýtala peniaze aj pre ďalšiu sudkyňu Denisu Cvikovú, ktorá mala robiť právnu poradkyňu Zuzane Maruniakovej pri kauze zmenky. Cviková mala podľa komunikácie vymýšľať právne kľučky, aby rozhodovanie v prospech Kočnera nebolo príliš nápadné.

Máte pocit, že stíhate len prácu a nezostáva vám čas na priateľov a rodinu? Americký The Atlantic v rozsiahlej reportáži popisuje, že život ľudí vo veľkých amerických korporáciách sa mení na také tempo, že sa niekedy vidia len veľmi málo dokonca aj so svojimi manželmi a manželkami. Ako získať work life balance, a či sa to dnes vôbec dá si môžete prečítať v dnešnom tipe na zaujímavé čítanie.

