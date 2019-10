Zelenskyj chce o Kryme rokovať v normandskom formáte

10. okt 2019 o 14:36 TASR

KYJEV. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce vrátiť otázku Krymu na program schôdzok v tzv. normandskom formáte. Tieto schôdzky lídrov Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny môžu byť platformou, ktorá by mohla znovu otvoriť aj otázku Krymu, povedal najvyšší ukrajinský predstaviteľ na štvrtkovej tlačovej konferencii v Kyjeve. Píše o tom agentúra Ukrinform.

Zelenskyj upozornil, že momentálne neexistuje žiadny formát, v ktorého rámci by sa o tomto probléme rokovalo, keďže Krym nie je témou diskusií tzv. kontaktnej skupiny, ktoré sa konajú v Minsku.

Na margo termínu ďalšej schôdzky v normandskom formáte Zelenskyj povedal, že závisí od odsunu vojakov a vojenskej techniky znepriatelených strán zo styčnej línie v blízkosti obcí Zolote a Petrovske ležiacich na východe Ukrajiny.

Tento odsun sa mal pôvodne uskutočniť v pondelok, ale nepodarilo sa ani v náhradnom termíne v stredu. Ako ďalší termín bol vytýčený štvrtok.

Zelenskyj na stretnutí s novinármi vysvetlil, že "kým tam budú prichádzať ľudia z oboch strán, ktorí si stiahnutie (vojakov a techniky) neželajú a budú strieľať, odsun nebude. Ak nebude odsun, nebude ani normandská schôdzka."

Prezident dodal, že o situácii v Donbase a termíne prípadnej schôdzky normandskej štvorky rokoval v stredu s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Podľa Ukrinformu sa následne uskutočnia konzultácie Nemecka s Francúzskom.

Zelenskyj na tlačovej konferencii uviedol, že ak by normandský formát vo veci Krymu "nefungoval", je pripravený pracovať na tom v rámci minských dohôd.

Pripustil aj priame rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ale za hlavný nástroj na dosiahnutie svojho cieľa, ktorým je ukončenie vojny v Donbase, označil práve normandský formát, dodala agentúra Ukrinform.

Zelenskyj zatiaľ stretnutie s Putinom neplánuje. "Zatiaľ hovoríme iba o normandskom formáte," uviedol Zelenskyj. Dodal, že o jeho stretnutí s Putinom "nikto nehovorí, lebo všetci sú proti". Podľa agentúry TASS však nešpecifikoval, kto takejto schôdzke bráni.

Zelenskyj pritom ubezpečil, že "my veľmi chceme" skončiť konflikt v Donbase a rokovať, "pochopiť, kto čo chce a aké kroky a kedy možno podniknúť" v záujme vyriešenia situácie v Donbase.

Podľa agentúry Ukrinform Zelenskyj vyhlásil, že ľudia ho zvolili za prezidenta, ktorý ukončí vojnu na Ukrajine. V tomto aj vidí svoje hlavné poslanie.

Dodal, že ľudia, ktorí žijú v Donbase a cítia sa byť Ukrajincami, "musia vedieť, že ich neopúšťame, nenecháme len tak, určite ich spolu s územiami vrátime." Zdôraznil, že títo "ľudia budú stále prioritou."

Ukrajinský prezident sa vyjadril aj k najnovšiemu problému, ktorým je realizácia dohody o odsune jednotiek znepriatelených strán zo styčnej línie v Donbase a udelení osobitného štatútu tomuto regiónu, ktorý jeho predchodca v úrade Petro Porošenko odmieta a ostro kritizuje.

Zelenskyj konštatoval, že Porošenko sa kvôli tomu snaží vyvolať masové protesty - podobné udalostiam na Majdane -, pričom k tomu tlačí ľudí aj za pomoci "svojich" médií.

Zelenskyj v tejto súvislosti uviedol, že urobí všetko pre to, aby v prípade takýchto masových protestov nedošlo ku krviprelievaniu. Vyhlásil tiež, že je pripravený viesť dialóg s ľuďmi, ktorí by sa prípadne zišli na Majdane.

Upozornil súčasne, že ak by aj vo funkcii prezidenta skončil, Ukrajinci by si tak nezvolili ukončenie vojny, ale "museli by si vyberať z toho menu, ktoré je na zapredanom (ukrajinskom) politickom trhu".

Situáciu na východe Ukrajiny Zelenskyj komentoval v rámci veľkej tlačovej konferencie, ktorá sa koná vo štvrtok v Kyjeve.