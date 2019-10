USA neschválili tureckú ofenzívu, tvrdí Pompeo

Turecko spustilo aj pozemnú ofenzívu.

10. okt 2019 o 6:19 TASR

WASHINGTON. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v stredu uviedol, že Spojené štáty neschválili Turecku inváziu do Sýrie, no dodal, že Ankara mala "legitímne obavy o bezpečnosť".

Informovala o tom agentúra Reuters.

Stiahol vojakov zo Sýrie

Americký prezident Donald Trump podľa Pompea rozhodol o stiahnutí vojakov zo severovýchodu Sýrie, aby ich ochránil pred nebezpečenstvom.

Súvisiaci článok Kurdi tvrdia, že odvrátili turecký pozemný útok Čítajte

Minister zároveň v rozhovore pre televíznu stanicu PBS zamietol šíriace sa obavy z oživenia Islamského štátu (IS) v Sýrii.

Operácia Prameň mieru sa začala v stredu popoludní bombardovaním a delostreleckou prípravou zameranou na pozície kurdských bojovníkov.

Neskôr Turecko spustilo aj pozemnú ofenzívu. Turecké ozbrojené sily oznámili, že v rámci Operácie Prameň mieru zasiahli 181 "teroristických cieľov".

O život prišli aj civilisti

Podľa spravodajského servera BBC sa terčmi náletov a delostreleckej paľby stali viaceré mestá a dediny, čo prinútilo tisíce civilistov k opusteniu svojich domovov.

Súvisiaci článok Niektoré zrady sa zapíšu príliš hlboko Čítajte

Kurdské sily uviedli, že najmenej piati civilisti doteraz prišli o život a najmenej 25 ďalších utrpelo zranenia.

Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii si doterajšie vojenské akcie tureckých ozbrojených síl vyžiadali životy ôsmich civilistov vrátane dvoch detí.

Zabitých bolo aj sedem bojovníkov Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF).

SDF tiež informovalo, že pri tureckom nálete bola zasiahnutá jedna z väzníc, kde sú zadržiavaní bojovníci Islamského štátu (IS).

SDF požiadali Američanmi vedenú koalíciu proti IS, aby zriadila bezletovú zónu s cieľom zastaviť "útoky na nevinných ľudí".

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/BJGtQka8Rnc

Islamistov premiestnili do Iraku

Trump v stredu oznámil, že obzvlášť nebezpečných bojovníkov Islamského štátu (IS), ktorých zadržiavali kurdské sily, prepravili pred útokom na bezpečné miesta. Neposkytol však bližšie informácie.

Súvisiaci článok Začal sa Prameň mieru. Snaha Turecka zničiť Kurdov v Sýrii Čítajte

"Zobrali sme jedných z najnebezpečnejších bojovníkov IS a premiestňujeme ich na iné, bezpečné miesta," povedal Trump.

Podľa amerického denníka The Washington Post premiestnili do Iraku Alexandu Koteyho a El Shafeeho Elsheikha, dvoch bojovníkov zo Spojeného kráľovstva, ktorí pôsobili v extrémne násilnej štvorčlennej bunke známej ako "The Beatles".

Jedného zo zvyšných členov bunky zabil ešte v minulosti dron, ďalší je väznený v Turecku, kde čelí obvineniam z terorizmu.

Senátori navrhujú prísne sankcie

Skupina amerických senátorov z radov republikánov aj demokratov oznámila, že sa dohodla na prijatí rozsiahlych sankcií voči Turecku, ak sa jeho sily nestiahnu zo susednej Sýrie.

Súvisiaci článok Šéf NATO vyzval Erdogana, aby postupoval s rozvahou Čítajte

Republikánsky senátor Lindsey Graham uviedol, že spolu s demokratom Chrisom Van Hollenom predkladajú legislatívu, ktorá by zmrazila všetok majetok na území USA politickému vedeniu Turecka vrátane prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, jeho viceprezidenta a ministra obrany.

Sankcie by sa tiež vzťahovali na organizácie, ktoré uzatvárajú obchody s tureckou armádou alebo s ropnými a plynárenskými spoločnosťami slúžiacimi tureckým ozbrojeným silám.

Grahama a ďalších amerických zákonodarcov nahnevalo náhle rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa stiahnuť vojakov USA zo severnej Sýrie.

Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu a Senát začnú opäť zasadať v utorok na budúci týždeň.