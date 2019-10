Estónsko neprijme ani jedného žiadateľa o azyl, tvrdí minister

Minister vnútra tvrdí, že krajina má problémy s ľuďmi, ktorí prichádzajú z Ukrajiny.

9. okt 2019 o 16:34 TASR

TALLINN, KYJEV. Estónsko neprijme žiadnych žiadateľov o azyl, pretože má dosť problémov s ľuďmi prichádzajúcimi z Ukrajiny. Vyhlásil to estónsky minister vnútra Mart Helme, informovala v stredu agentúra UNIAN.

Podľa nej Helme na utorňajšom stretnutí ministrov vnútra v Luxemburgu uviedol, že Estónsko v súčasnosti čelí veľmi silnému prisťahovaleckému tlaku z krajín bývalého Sovietskeho zväzu.

"Keď sa na to pozrieme, žiadatelia o azyl k nám neprichádzajú z Blízkeho východu alebo Afriky, ale z Ukrajiny. Na druhom mieste bolo Gruzínsko, potom Moldavsko a až potom Afganistan a podobné krajiny," povedal Helme.

Na margo prisťahovalcov z Ukrajiny uviedol:

"Stále zápasíme s týmto prisťahovaleckým tlakom a neregistrujeme nejaké veľké porozumenie voči nám. Ukrajinci majú tendenciu integrovať sa do rusky hovoriacej komunity a pre nás je to kultúrny a demografický problém. A ak niekto tvrdí, že to nie je problém, tak len toľko, že to je veľmi vážny problém. A ak začneme otvárať druhý a tretí front, aby sme sa obsiahli Latinskú Ameriku, Venezuelu, Blízky východ a potom subsaharskú Západnú Afriku, nemáme žiadnu silu."

"Aby sme zabránili príchodu ľudí, ktorých nemôžeme prijať, a ľudí, ktorých nechceme prijať, musíme zaujať túto pozíciu... Pokiaľ sme my, teda EKRE (Estónska konzervatívna ľudová strana), vo vláde, Estónsko neakceptuje prisťahovalcov," vyhlásil minister.

Podľa agentúry UNIAN Helme nevysvetlil, aké problémy majú s Ukrajincami. Minulý mesiac však tvrdil, že Ukrajinci, ktorí sa sťahujú do Estónska za prácou a nehľadajú tam azyl, by mali podliehať "systematickej kontrole".