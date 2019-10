Dohoda je stále možná, tvrdí vyjednávač Únie pre brexit

Cesta k dohode bude podľa Barniera veľmi náročná.

9. okt 2019 o 15:56 TASR

BRUSEL. Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier v stredu na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli vyhlásil, že dohoda o riadenom brexite s Londýnom je "stále možná", ale cesta k nej je "veľmi náročná".

Podľa jeho slov Európska únia aj naďalej zostane "pokojná, ostražitá, konštruktívna a plná rešpektu", informovala agentúra DPA.

Barnier má vo štvrtok na programe rokovanie so svojím britským náprotivkom Stephenom Barclayom, ktoré nadviaže na kole technických rozhovorov o novom britskom návrhu ohľadom brexitu, ktorý v Bruseli nenašiel takú odozvu, akú očakával britský premiér Boris Johnson.

Britský návrh ponúka alternatívne riešenia pre takzvanú írsku poistku, ktoré však Európanov neuspokojili.

Predstavitelia EÚ dali termín britskej vláde do konca tohto týždňa na dosiahnutie prijateľného kompromisu, ktorý by umožnil odchod Spojeného kráľovstva na základe dohody a zamedzil by hroziacemu tvrdému brexitu.