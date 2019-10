Zastavte brexit. Demonštranti žiadajú v Bruseli nové referendum

Pôvodné referendum podľa demonštrantov už neodráža aktuálnu realitu.

9. okt 2019 o 15:10 SITA

LONDÝN. Skupina aktivistov proti brexitu zorganizovala v stredu protest pred sídlom Európskej komisie v Bruseli, počas ktorého vyzvali Európsku úniu (EÚ), aby odmietla návrhy premiéra Borisa Johnsona pre plánovaný odchod Británie z európskeho bloku.

Niekoľko desiatok demonštrantov z Británie a Talianska nieslo transparenty a skandovalo "Zastavte brexit!".

Stalo sa tak v čase pokračujúcich rokovaní medzi európskymi a britskými predstaviteľmi s cieľom vyhnúť sa brexitu bez dohody.



"Očakávame od Európskej únie, že povie, že Johnsonove návrhy nedávajú nijaký zmysel a nemali by sa prijať. Celá vec je nezmysel," povedal 45-ročný Brit Emmanuel Hemmings pre agentúru The Associated Press.

Aktivisti vyzvali počas protestu na druhé referendum o brexite. "Reprezentujeme viac ľudí, ako pôvodné referendum, teraz chceme referendum, ktoré odráža aktuálnu realitu," zdôraznil Hemmings.



Obe strany momentálne tvrdia, že šance na dosiahnutie dohody sú mimoriadne nízke. Vo štvrtok sa uskutoční nové rokovanie vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera s britským ministrom pre brexit Stephenom Barclayom.