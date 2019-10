Rokovania narazili, poslanci sa stretnú na budúcu sobotu. Môžu hlasovať o zrušení brexitu

Johnson Brusel nepresvedčil.

9. okt 2019 o 15:23 Matúš Krčmárik

Boj o podobu brexitu sa presúva do Bruselu.(Zdroj: SITA/AP)

LONDÝN, BRATISLAVA. Britský parlament v sobotu spravidla nezasadá. Od roku 1939 sa tak stalo len štyrikrát. Napríklad, keď sa začínala druhá svetová vojna alebo keď Argentína napadla Falklandy.

Na budúcu sobotu, teda 19. októbra, sa však poslanci vo Westminsterskom paláci stretnú. Bude deň po európskom summite, po ktorom by už malo byť jasné, či Británia opustí Úniu na konci októbra, alebo nie, a oni majú rozhodnúť, ako celý brexit dopadne.

"To bude chvíľa, keď premiér Boris Johnson vstúpi do miestnosti za skandovania sláva hrdinovi dobyvateľovi. Alebo, čo je pravdepodobnejšie, vráti sa bez dohody a bude musieť prezradiť svoje ďalšie kroky," napísal editor BBC Norman Smith.

Hlasovanie o rôznych možnostiach

Ak bude po summite jasné, že dohoda je mimo hry, vláda by mohla dať poslancom možnosť hlasovať o rôznych možnostiach. Či chcú odísť z Únie bez dohody, alebo aj o tom, či nechcú úplne zvrátiť britský odchod.

Hrdinom by sa podľa Smitha premiér stal, ak by priniesol pred poslancov dohodu, ktorá by mohla zabezpečiť kontrolovaný odchod na konci októbra. Táto možnosť však vyzerá čoraz menej reálna.

Súvisiaci článok Merkelová dohode veľké šance nedáva, Johnson kritizuje Úniu Čítajte

Už v utorok BBC citovala zdroj z prostredia Downing Street, podľa ktorého je po Johnsonovom telefonáte s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou jasné, že dohoda nie je možná. Nemecká líderka totiž podľa zdroja žiadala, aby Severné Írsko ostalo navždy súčasťou spoločného trhu aj colnej únie s Európou.

Tvrdenie hneď vyvolalo podozrenie, že nie je celkom pravdivé a je skôr súčasťou hry na to, kto bude vinný za prípadný koniec rokovaní o dohode. Takéto vyjadrenie sa totiž na Merkelovú nepodobá.