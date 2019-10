V rokovaniach o brexite podľa predsedu europarlamentu k pokroku nedošlo

Sassoli pripomenul, že dohodu o brexite by musel schváliť aj Európsky parlament.

8. okt 2019 o 21:53 TASR

LONDÝN. Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli v utorok uviedol, že v rokovaniach o vystúpení Británie z EÚ nedošlo "k nijakému pokroku".

Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.

Stretnutie s Johnsonom

"Prišiel som sem s nádejou, že si vypočujem návrhy, ktoré by mohli posunúť rokovania dopredu. Musím však poznamenať, že k nijakému pokroku nedošlo," uviedol Sassoli po utorňajšom stretnutí s predsedom britskej vlády Borisom Johnsonom v londýnskom sídle premiérov na Downing Street 10.

Sassoli pripomenul, že dohodu o brexite by musela schváliť nielen Dolná snemovňa britského parlamentu, ale aj Európsky parlament.

Doterajšie Johnsonove návrhy na zmenu a doplnenie dohody sú však "veľmi vzdialené od všetkého, s čím by (Európsky parlament) mohol súhlasiť", dodal Sassoli.

Stále však dúfa, že zvíťazí zdravý ľudský rozum a zmysel pre zodpovednosť, pretože brexit bez dohody.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová po utorňajšom telefonickom rozhovore s Johnsonom podľa niektorých médií povedala, že dohoda o brexite je "nanajvýš nepravdepodobná", pričom dodala, že dohoda bude možná len vtedy, ak Severné Írsko zostane v colnej únii.

Referendum o brexite

Britský premiér s Merkelovou hovoril aj tom, že niektorí predstavitelia EÚ veria, že druhé referendum o brexite by odchod Británie z EÚ odvrátilo. Ako však povedal Johnson, to sa nestane.

Obsah telefonátu však Berlín ani Londýn nechceli konkretizovať. Merkelovej hovorca Steffen Seibert podľa agentúry DPA zopakoval oficiálny postoj, že o "dôverných rozhovoroch" úrad kancelárky médiá neinformuje. Hovorca Downing Street potvrdil, že prepis rozhovoru existuje, ale odmietol ho poskytnúť.

Zákon, ktorý v septembri schválil britský parlament, Johnsona zaväzuje predložiť poslancom na schválenie návrh dohody o brexite alebo nechať ich hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody.

Ak by to premiér do 19. októbra neurobil, musel by požiadať EÚ o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020, čo však Johnson odmieta.