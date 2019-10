Merkelová: Dohoda o brexite je nanajvýš nepravdepodobná

Nemecká kancelárka telefonovala s britským premiérom.

8. okt 2019 o 12:25 TASR

BERLÍN. Dohoda o brexite je "nanajvýš nepravdepodobná", povedala podľa informácií z Downing Street v utorňajšom telefonickom rozhovore s britským premiérom Borisom Johnsonom nemecká kancelárka Angela Merkelová.

Informovali o tom spravodajské stanice Sky News a BBC.

V polhodinovom telefonáte s Merkelovou Johnson prízvukoval, že rokovania o brexite sa "blížia k stroskotaniu".

Johnson podľa zdroja z londýnskeho sídla britského premiéra Merkelovej povedal, že plány, ktoré chcú odstrániť sporné ustanovenie takzvanej írskej poistky, majúcej zabrániť obnoveniu tvrdej hranice medzi oboma časťami írskeho ostrova, predstavujú "rozumný návrh".

Európska únia však podľa neho nepreukazuje ochotu o tom rokovať.

Merkelová taktiež povedala, že dohoda bude možná len vtedy, ak Severné Írsko zostane v colnej únii.

Britský premiér s Merkelovou hovoril aj tom, že niektorí predstavitelia Európskej únie veria, že druhé referendum o brexite by odchod Británie z únie odvrátilo. Ako však povedal Johnson, to sa nestane.

Telefonát s Merkelovou bol "veľmi užitočným a vyjasňujúcim momentom vo všetkých oblastiach," vyhlásil zdroj z Downing Street. Ten zároveň dodal, že dohoda je v podstate nemožná, a to nielen teraz, ale ani v budúcnosti.

Zákon, ktorý britský parlament schválil minulý mesiac, Johnsona zaväzuje predložiť parlamentu na schválenie návrh dohody o brexite alebo nechať poslancov hlasovať o odchode Británie z únie bez dohody.

Ak by to premiér do 19. októbra neurobil, musel by požiadať úniu o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020, čo však Johnson odmieta.