Ak únia neurobí kompromis, potom nastane brexit bez dohody, tvrdí britský zdroj

Odchádzame z Európskej únie, dodal vysokopostavený zdroj.

8. okt 2019 o 10:34 TASR

LONDÝN. Ak Európska únia neurobí kompromis a v krátkom čase neuzavrie dohodu o tzv. brexite, potom Británia odíde bez dohody.

V utorok to pre tlačovú agentúru Reuters povedal vysokopostavený zdroj z Downing Street, londýnskeho sídla britského premiéra.

"Ak Európska únia v najbližšom čase (s nami) neuzavrie dohodu, potom odídeme bez dohody," povedal zdroj. "Odchádzame z Európskej únie," dodal.

Britský premiér Boris Johnson už v nedeľu varoval v telefonáte francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že neposunie termín brexitu, ktorý je stanovený na 31. októbra, a zdôraznil, že jeho nedávne návrhy predložené Bruselu sú poslednou šancou na dosiahnutie dohody.

Johnson Macronovi v telefonickom rozhovore povedal, "že Európska únia by nemala prepadnúť mylnému presvedčeniu, že Spojené kráľovstvo zostane v Európskej únii aj po 31. októbri".

Johnson údajne nebude žiadať o ďalšie posunutie termínu brexitu aj napriek tomu, že to od neho vyžaduje zákon, ktorý britský parlament schválil minulý mesiac.

Zákon Johnsona zaväzuje predložiť parlamentu na schválenie návrh dohody o brexite alebo nechať poslancov hlasovať o odchode Británie z únie bez dohody.

Ak by to premiér do 19. októbra neurobil, musel by požiadať úniu o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020.

Tento zákon "podkopával rokovania", ale ak sa lídri Európskej únie spoliehali na to, že zabráni brexitu bez dohody, tak by to bolo "historické nedorozumenie," povedal už v nedeľu zdroj z prostredia Downing Street.