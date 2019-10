Armáda USA sa zo Sýrie nesťahuje úplne, tvrdí Trumpov úradník

Americké jednotky začali v pondelok s odsunom zo svojich pozícií v severnej Sýrii.

8. okt 2019

WASHINGTON. Spojené štáty sa úplne nesťahujú zo Sýrie, povedal v pondelok pre novinárov nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ americkej administratívy.

Podľa neho sa v súčasnosti presúva približne 50 až sto vojakov z hranice s Tureckom na severe Sýrie do vnútrozemia, uviedla agentúra AFP.

Američania sa sťahujú

"Zdá sa, že Turci majú v úmysle nejakú formu vojenskej operácie," uviedol predstaviteľ s tým, že americké ozbrojené sily sa do nej nezapoja.

Podľa neho Pentagón Turecku vysvetlil, že plná invázia by bola "zlým nápadom" a Ankara by niesla zodpovednosť za akúkoľvek humanitárnu krízu alebo vzkriesenie Islamského štátu (IS).

Americké jednotky začali v pondelok s odsunom zo svojich pozícií v severnej Sýrii po tom, čo Biely dom vyhlásil, že uvoľní severozápad Sýrie pre plánovanú tureckú ofenzívu, ktorú však americké ministerstvo obrany podľa svojho vyhlásenia neschvaľuje a varuje Turecko pred "destabilizačnými následkami" jeho postupu v Sýrii.

Podľa spomínaného amerického predstaviteľa rozhodnutie prezidenta USA Donalda Trumpa "nedáva zelenú" masakrovaniu Kurdov a Washington hospodársky postihne Ankaru, ak to so svojím zásahom preženie.

Turecké útoky

Turecké sily podnikli v pondelok večer útoky voči kurdským jednotkám a Sýrskym demokratickým silám (SDF) v Sýrii a Iraku neďaleko hraníc s Tureckom.

Informoval o tom izraelský denník The Jerusalem Post na svojej internetovej stránke.

Turecké sily zaútočili na pozície SDF v meste al-Málikíja v oblasti Hasaka na severe Sýrie, uviedla sýrska štátna tlačová agentúra SANA.

Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) je v radoch SDF v oblasti Hasaka zvýšená pohotovosť vzhľadom na obavy z hroziacej tureckej invázie.

Turecké vzdušné sily tiež v pondelok "zneškodnili" troch príslušníkov Strany kurdských pracujúcich (PKK) na severe Iraku.

K útokom došlo v regióne Gara neďaleko hranice s Tureckom, informovala turecká tlačová agentúra Anadolu s odvolaním sa na turecké ministerstvo obrany.

SDF v tlačovom vyhlásení oznámilo, že nevyprovokovaný turecký útok bude mať negatívny vplyv na boj s Islamským štátom (IS) a na stabilitu a mier v regióne.

"Sme odhodlaní brániť naše územie za každú cenu," zdôraznili Kurdmi vedené sily, ktoré po boku USA roky bojovali proti extrémistom z IS.

Líder republikánskej väčšiny v americkom Senáte Mitch McConnell v pondelok varoval, že náhle stiahnutie vojakov USA zo sýrsko-tureckej hranice by prospelo iba Rusku, Iránu a vláde sýrskeho prezidenta Bašára Asada.

Takéto "unáhlené" sťahovanie zvyšuje riziko, že IS a iné teroristické skupiny sa preskupia, dodal McConnell.