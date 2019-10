Kurz dostal poverenie na zostavenie novej rakúskej vlády

Rakúska ľudová strana (ÖVP) má tri možnosti na vytvorenie dvojkoalície.

7. okt 2019 o 13:14 TASR

VIEDEŇ. Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen poveril v pondelok zostavením novej vlády bývalého kancelára Sebastiana Kurza, ktorého Rakúska ľudová strana (ÖVP) jasne zvíťazila v septembrových predčasných parlamentných voľbách.

Informovala o tom agentúra APA.

Prezident v závere približne hodinového stretnutia s Kurzom v úrade hlavy štátu povedal, že po rozhovoroch so straníckymi šéfmi z uplynulých dní sa domnieva, že ľudovci dokážu vytvoriť vládu.

Tri možnosti na vytvorenie dvojkoalície

Šéf ÖVP avizoval, že sa tento týždeň stretne už na oficiálnych prieskumných rozhovoroch s predsedami ďalších parlamentných strán.

Podľa APA majú ľudovci tri možnosti na vytvorenie dvojkoalície - solídnu väčšinu v Národnej rade by mali so sociálnymi demokratmi z SPÖ, slobodnými z FPÖ, no tiež so Zelenými.

Kurz chce zastaviť pokles hospodárstva

Kurz pri stručnom načrtnutí svojich priorít pre koaličné rokovania spomenul v pondelok ako najväčšiu bezprostrednú výzvu to, ako riešiť "hroziaci hospodársky pokles".

Pokračovať chce tiež v programe daňových úľav, ako aj v "rozhodnej ceste boja proti nelegálnej migrácii v Rakúsku a Európe". Ako štvrtý bod uviedol boj proti klimatickej zmene.

"Urobím všetko pre to, aby som túto krajinu, naše krásne Rakúsko, viedol k lepšej budúcnosti," prisľúbil Kurz.

"Čakajú nás intenzívne týždne a mesiace," dodal v súvislosti s rokovaniami o koalícii.

Kurzova ÖVP získala vo voľbách z 29. septembra 37,46 percenta hlasov a v parlamente bude mať 71 poslancov.

Druhá skončila Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) so ziskom 21,18 percenta hlasov a 40 mandátmi. Tretia je Slobodná strana Rakúska (FPÖ) so ziskom 16,17 percent hlasov a 31 mandátov.

Nasledujú Zelení s takmer 14 percentami a 26 mandátmi a do dolnej komory parlamentu sa dostala aj strana NEOS (8,1 percenta, 15 mandátov).

Vládu rozbil Stracheho škandál

Predčasné parlamentné voľby sa v Rakúsku uskutočnili v dôsledku májového rozpadu Kurzovej koaličnej vlády ÖVP a FPÖ, vyvolaného zverejnením kompromitujúceho videozáznamu, ktorý bol tajne nakrútený na španielskom ostrove Ibiza.

Zachytený je na ňom už bývalý predseda FPÖ Heinz-Christian Strache, ako pred voľbami v roku 2017 diskutuje o možných nelegálnych daroch pre svoju stranu. Strache minulý týždeň oznámil, že odchádza z politického života.