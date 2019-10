Brusel rozhodne o brexitovej dohode do konca týždňa, hovorí Macron

Johnson opakuje, že brexit sa neodloží.

7. okt 2019 o 6:20 (aktualizované 7. okt 2019 o 6:25) SITA, TASR

PARÍŽ. Európska únia rozhodne o tom, či bude dohoda o brexite možná, do konca týždňa. Francúzsky prezident Emmanuel Macron to povedal britskému premiérovi Borisoi Johnsonovi. Informuje o tom BBC.

Macron uviedol, že rokovania by mali teraz napredovať rýchlo, aby zistili, či by dohoda "rešpektovala" princípy Európskej únie.

Johnson povedal, že únia by si nemala "zavádzajúco" myslieť, že bude nejaké odloženie termínu brexitu po 31. októbri.



Britský premiér zdôraznil, že jeho nedávne návrhy sú posledná šanca na dosiahnutie dohody, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na hovorcu premiérovho úradu na Downing Street.

Johnson údajne nebude žiadať o ďalšie posunutie termínu brexitu aj napriek tomu, že to od neho vyžaduje zákon, ktorý britský parlament schválil minulý mesiac.

Zákon Johnsona zaväzuje predložiť parlamentu na schválenie návrh dohody o brexite alebo nechať poslancov hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody. Ak by to premiér do 19. októbra neurobil, musel by požiadať EÚ o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020.

Tento zákon "podkopával rokovania", ale ak sa lídri EÚ spoliehali na to, že zabráni brexitu bez dohody, tak by to bolo historické nedorozumenie," povedal zdroj z prostredia Downing Street.

Spojené kráľovstvo podľa zdroja prišlo s veľkou a významnou ponukou. Európska komisia však musí takisto preukázať ochotu a pristúpiť na kompromisy. Ak sa tak nestane, Británia opustí EÚ bez dohody.

V pondelok budú rokovania o brexite pokračovať. S Európskou komisiou bude rokovať Johnsonov vyslanec David Frost a do EÚ zavíta aj britský minister pre brexit Stephen Barclay.