Zeman udelí Gottovi na budúci rok Rad bieleho leva

Ak ho pozvú, zúčastní sa na poslednej rozlúčke.

6. okt 2019 o 19:47 TASR

PRAHA. Český prezident Miloš Zeman udelí na budúci rok zosnulému spevákovi Karlovi Gottovi Rad bieleho leva in memoriam.

Oznámil to v nedeľu vo vysielaní rozhlasovej stanice Frekvence 1.

Rozhodnutie udeliť toto vyznamenanie až na budúci rok zdôvodnil Zeman podľa Českého rozhlasu tým, že umelcova rodina stále zažíva bolesť nad jeho stratou "a keby bola vystavená krátko po pohrebe ceremónii vo Vladislavskej sále (Pražského hradu), nebolo by to dobre".

Gott už v roku 2009 získal od Zemanovho predchodcu Václava Klausa medailu Za zásluhy I. triedy.

Zeman tiež komentoval pohreb so štátnymi poctami pre v nedeľu zosnulú herečku Vlastu Chramostovú, ktorý navrhol predseda Ústavného súdu ČR a signatár Charty 77 Pavel Rychetský.

"Nemám nič proti pohrebu Vlasty Chramostovej so štátnymi poctami," vyhlásil prezident.

Zároveň ale Rychetského za jeho slová kritizoval s tým, že takéto rozhodnutie je v kompetencii ministra kultúry Lubomíra Zaorálka. "Pavel Rychetský sa pletie do politiky bez toho, aby bol na to kompetentný. A zanedbáva prácu na ústavnom súde. Odporúčam pánovi Rychetskému, aby sa neplietol do politiky a venoval sa Ústavnému súdu," uviedol Zeman.

Ďalej povedal, že ak ho pozvú, zúčastní sa na poslednej rozlúčke s Karlom Gottom. A ak by rodina chcela, predniesol by aj krátky príhovor.

"Prehovoril by som, ale bol by som veľmi stručný, pretože politici by sa pri týchto príležitostiach nemali predvádzať. Najlepšie by bolo, keby jediný príhovor predniesol kardinál Dominik Duka," dodal Zeman.

Tiež naznačil, že vyznamená aj exprezidenta Václava Klausa. Povedal to v odpovedi na otázku poslucháčky, či by nemal napraviť stav, keď vyznamenanie má zosnulý prezident Václav Havel a Václav Klaus nie.

"Poslucháčka je priamo veštkyňa. Nemal by som to uvádzať, ale stane sa tak," konštatoval český prezident.