Za nezávislosť Škótska demonštrovali v Edinburghu tisíce ľudí

Sturgeonová varovala, že do dvoch rokov vypíše referendum o škótskej nezávislosti v prípade, že Británia vystúpi z EÚ.

5. okt 2019 o 22:54 TASR

EDINBURGH. Tisíce ľudí sa v sobotu v škótskej metropole Edinburgh zúčastnili na pochode za nezávislosť Škótska.

Poslankyňa britského parlamentu Joanna Cherryová zo Škótskej národnej strany (SNP) odhadla, že na pochod prišlo až 250-tisíc ľudí.

"To je ale deň! 250.000 za nami pochoduje za nezávislosť," tvítovala Cherryová priamo z pochodu, na ktorom mnohí z účastníkov niesli škótske zástavy.

"Veľa zdaru všetkým, ktorí pochodujú za nezávislosť v Edinburghu," napísala ešte pred pochodom na Twitteri aj škótska premiérka Nicola Sturgeonová, ktorá je zároveň šéfkou SNP zasadzujúcej sa proti odchodu Británie z EÚ.

Sturgeonová tiež uviedla, že sa na podujatí síce osobne zúčastniť nemôže, v mysli však bude s pochodujúcimi. "Majte skvelý deň. A nebuďte na pochybách - nezávislosť sa blíži," dodala.

Organizátormi pochodu je združenie All Under One Banner (AUOB; Všetci pod jednou zástavou), ktoré sa takýmito pochodmi a zhromaždeniami snaží o zviditeľňovanie "potreby nezávislosti Škótska". Skupina uviedla, že vlani sa na obdobnom podujatí v Edinburghu zišlo 100-tisíc ľudí, pričom vláda hovorila len o 20-tisíc účastníkoch.

Škótska premiérka v stredu v tejto súvislosti kritizovala brexitové plány britského premiéra Borisa Johnsona, ktorého obvinila z toho, že sa snaží o dosiahnutie brexitu bez dohody.

"Pre Škótsko zásadný bod zostáva - (Johnsonove) návrhy by nás vyňali z jednotného trhu a colnej únie EÚ proti našej vôli," uviedla.

Prvé referendum o nezávislosti Škótska sa konalo v roku 2014. Škóti vtedy tesne - 55 percentami - odhlasovali, že chcú, aby krajina aj naďalej zostala súčasťou Spojeného kráľovstva.