Prevádzkovateľa Viking Sigynu čakajú súdne spory o náhradu škody

Tragická zrážka dvoch výletných lodí sa stala v máji v Budapešti.

5. okt 2019 o 13:07 TASR

BUDAPEŠŤ. Nórsku spoločnosť Viking River Cruises (VRC), ktorá je zaregistrovaná vo Švajčiarsku a ktorá prevádzkuje aj výletnú loď Viking Sigyn, čaká pre spôsobenie tragickej zrážky v máji v Budapešti s vyhliadkovou loďou Hableány séria súdnych sporov o náhradu škody.

Náhrada škody

Pre sobotňajšie vydanie denníka Magyar Nemzet to povedal Zsolt Sógor - právny zástupca spoločnosti Panorama Deck Kft., ktorá prevádzkuje loď Hableány. Podľa jeho slov v jednom zo sporov, ktorý by mal riešiť švajčiarsky súd, by mal nórsky gigant VRC zaplatiť za každú obeť náhradu škody vo výške zhruba 300.000 eur.

Panorama Deck zaplatí odškodné pozostalým kapitána a námorníka Hableányu v zmysle návrhu ich advokáta na základe mimosúdnej dohody po 35 miliónov forintov (105.168 eur), avšak túto sumu bude maďarská spoločnosť vymáhať od nórskej spoločnosti v rámci ďalšieho súdneho sporu.

Panorama Deck bude tiež vymáhať u VRC náhradu škody rádovo v miliardách forintov, pretože okrem potopeného plavidla Hableány prišiel maďarský prevádzkovateľ po tragédii o 40 percent objednávok.

Zo svojej flotily 13 lodí musel následne vyradiť päť-šesť vyhliadkových plavidiel, spresnil Sógor.

Odvolací súd maďarského hlavného mesta 8. augusta potvrdil verdikt Budínskeho ústredného obvodného súdu z 31. júla, ktorý po predchádzajúcom prepustení na kauciu opäť nariadil vzatie Jurija C. do vyšetrovacej väzby.

Nevidel som ju

Ukrajinec po opätovnom vzatí do väzby čelí už nielen obvineniu z ohrozenia lodnej dopravy z nedbanlivosti s následkom hromadnej nehody, ale aj žalobe za 35-násobné neposkytnutie pomoci.

Maďarský denník Bors 25. septembra informoval, že časť údajov z mobilu, ktoré kapitán výletnej lode Viking Sigyn po tragickej májovej zrážke s vyhliadkovou loďou Hableány v Budapešti zmazal, sa expertom podarilo obnoviť. Išlo o tisíce správ a fotografií.

"Nevidel som ju. Nevšimol som si ju. Je možné, že som do nej narazil. Prebieha vyšetrovanie, je možné, že výsledok bude ten, že to bola moja vina," napísal kapitán v jednej zo správ na druhý deň po nehode svojmu príbuznému.

Bilancia potopenia lode Hableány medzi piliermi Margitinho mosta na budapeštianskom úseku Dunaja po zrážke s výletnou loďou večer 29. mája je 27 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky.

Z Dunaja sa po havárii podarilo zachrániť sedem Kórejčanov. Stále sa ešte pátra po jednej nezvestnej Kórejčanke.