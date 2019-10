Brazílska polícia obvinila ministra z volebných zločinov

Marcelo Álvaro Antônio údajne porušil zákon, ktorý od strán vyžaduje, aby aspoň 30 percent ich kandidátov boli ženy.

5. okt 2019 o 11:28 SITA

SAO PAULO. Brazílsky minister pre cestovný ruch Marcelo Álvaro Antônio spáchal počas minuloročných parlamentných volieb volebné zločiny.

V piatok o tom informovala brazílska polícia.

Jej tvrdenia podporili aj tamojší prokurátori, čím dali priestor súdu, aby rozhodol o tom, či sa v tejto veci bude konať súdny proces.

Falošné kandidátky

Antônio viedol počas volieb stranu prezidenta Jaira Bolsonara v štáte Minas Gerais. Polícia tvrdí, že porušil zákon, ktorý od strán vyžaduje, aby aspoň 30 percent ich kandidátov boli ženy.

Podľa viacerých výpovedí boli mnohé ženy na kandidačnej listine strany len falošné kandidátky, ktoré nedostali žiadne financie z kampane a nemali ani riadnu propagáciu.

Niektoré ženy dostali len malé sumy a aj tie museli neskôr vrátiť. Prvé sťažnosti voči ministrovi sa objavili už v marci.



Obvinenia popiera

Súvisiaci článok Nemecko naďalej nebude prispievať Brazílii na ochranu pralesa Čítajte

Minister poprel, že by sa nejako previnil. Vo vyhlásení uviedol, že v "tomto prípade zvíťazí pravda".

V prípade, že by došlo k súdnemu procesu a uznali by ho vinným, by Antônio mohol skončiť vo väzení na niekoľko rokov.



Prezidentov hovorca uviedol, že Bolsonaro ministra neodvolá.