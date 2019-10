Výhody áno, migrantov nie. Ste pokrytci, odkazuje grécky premiér zvyšku Únie

Mitsotákis nečakane otvorene požiadal štáty, aby prijímali žiadateľov o azyl.

4. okt 2019 o 18:11 SITA

ATÉNY. Grécky premiér Kyriákos Mitsotákis sa v piatok nečakane otvorene obrátil na členské štáty EÚ so žiadosťou, aby začali prijímať žiadateľov o azyl a pomohli tak krajinám, v ktorých je ich najviac.

Postoj krajín, ktoré odmietajú utečencov, ale zároveň si užívajú výhody členstva v EÚ vrátane voľného obchodu, otvorených hraníc a možnosti slobodne cestovať po celom kontinente, označil Mitsotákis za pokrytectvo.

Žiadne konkrétne krajiny nemenoval, no štátmi, ktoré sa na celoeurópskej úrovni najviac ohradzujú voči prijímaniu aj malého počtu utečencov, sú predovšetkým Maďarsko, Česká republika, Slovensko a Poľsko.

Grécky premiér v piatok informoval, že jeho krajina Európskej únii navrhne, aby proti takýmto krajinám prijala sankcie.

Postoj týchto štátov je podľa Mitsotákisa krajne nesolidárny voči krajinám na vonkajších hraniciach EÚ, do ktorých prichádza najviac migrantov, teda voči Grécku, Španielsku či Taliansku.



"Poviem to otvorene: Navrhnem možnosť špeciálnych sankcií voči európskym krajinám, ktoré sa odmietajú zúčastniť na spravodlivom prerozdelení utečencov na európskej úrovni," povedal grécky premiér.



"Je to pokrytectvo. Nemôžete si užívať výhody (otvorených hraníc - pozn. SITA) a zároveň neprijať tisíc alebo dvetisíc utečencov ako súčasť plánu na zvládnutie tohto fenoménu v EÚ," dodal Mitsotakis.