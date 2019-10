Únia zváži odklad brexitu, ak bude mať dobrý dôvod, tvrdí írsky premiér

Británia má Úniu opustiť 31. októbra.

4. okt 2019 o 17:26 SITA

LONDÝN. Členské krajiny Európskej únie (EÚ) zvážia odloženie brexitu, pokiaľ britská vláda poskytne rozumný dôvod na ďalšie predĺženie termínu odchodu Británie z európskeho bloku. Tvrdí to írsky premiér Leo Varadkar.

"Myslím, že by sme to zvážili," uviedol v piatok Varadkar. Dodal však, že väčšina krajín EÚ by tak spravila, len ak by na to mala "dobrý dôvod". Sám by pritom uprednostnil, ak by "dospeli k dohode".

Británia má EÚ opustiť 31. októbra. Obe strany sa teraz snažia vyrokovať nové podmienky brexitu, pričom hlavným sporným bodom je stále hranica medzi Írskom a Severným Írskom.



Z vládneho dokumentu, ktorý v piatok nahlas prečítali na škótskom súde, najnovšie vyplýva, že britský premiér Boris Johnson požiada EÚ v liste o odloženie brexitu, pokiaľ sa mu do 19. októbra nepodarí uzavrieť dohodu.

Verejne pritom vyhlasuje, že nebude žiadať úniu o predĺženie termínu za žiadnych okolností.