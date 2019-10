Gréci plánujú zrýchliť azylový proces a vyhosťovať migrantov

Do konca roku 2020 by mali z gréckych ostrovov poslať do Turecka 10-tisíc migrantov.

4. okt 2019 o 15:44 TASR

Kyriakos Mitsotakis.(Zdroj: TASR/AP)