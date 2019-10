Britských konzervatívcov opustil ďalší člen, bývalý Mayovej minister

Stewart spolu s ďalšími poslancami nesúhlasil s Johnsonovým plánom opustiť Úniu aj bez dohody.

4. okt 2019 o 11:28 (aktualizované 4. okt 2019 o 12:04) TASR

LONDÝN. Bývalý kandidát na post lídra Konzervatívnej strany Rory Stewart opustil rady konzervatívcov a v budúcich parlamentných voľbách nebude kandidovať za poslanca Dolnej snemovne britského parlamentu.

Informovala o tom v piatok spravodajská televízia Sky News.

"Bolo mi veľkou cťou zastupovať posledných desať rokov (obvod) Penrith and The Border. Musím teda s poľutovaním oznámiť, že v budúcich voľbách už nebudem kandidovať, ako aj to, že som vystúpil z Konzervatívnej strany," napísal Stewart na Twitteri.

Stewart po odchode zo strany oznámil, že ako nezávislý kandidát sa bude v máji 2020 uchádzať o post starostu Londýna.

Rory Stewart, ktorý vo vláde premiérky Theresy Mayovej necelé tri mesiace zastával funkciu ministra pre medzinárodný rozvoj, zo svojho postu odstúpil 24. júla predtým, ako sa funkcie premiéra ujal Boris Johnson.

Stewart spolu s 20 ďalšími konzervatívnymi poslancami nesúhlasil s Johnsonovým plánom opustiť Úniu aj bez dohody s Bruselom.