Abe chce rokovať s Kim Čong-unom

Japonský premiérvyhlásil, že spraví všetko pre to, aby ochránil obyvateľov krajiny.

4. okt 2019 o 8:22 SITA

TOKIO. Japonský premiér Šinzó Abe sa chce stretnúť so severokórejským lídrom Kim Čong-unom.

Politik to vyhlásil v piatok počas otvárania parlamentnej sezóny s tým, že využije každú šancu na stretnutie s Kimom.

Severná Kórea potvrdila, že tento týždeň úspešne otestovala raketu odpálenú pod vodou. Pukguksong-3, ktorú je možné vystreliť aj z ponorky, dopadla do japonskej exkluzívnej ekonomickej zóny.

Súvisiaci článok Čoskoro budeme rokovať so Severnou Kóreou, tvrdí Trump Čítajte

"Vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu so Severnou Kóreou urobíme všetko pre to, aby sme ochránili ľudí a budeme úzko spolupracovať so Spojenými štátmi a medzinárodným spoločenstvom," vyhlásil Abe a dodal, že sa spojí aj s krajinami vyznávajúcimi rovnaké hodnoty, ako sú Veľká Británia, Francúzsko, Austrália a India.

Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) tento týždeň takisto uviedla, že v sobotu 5. októbra obnoví jadrové rokovania s USA.