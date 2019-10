Rušenie dotácií na palivo vyvolalo v Ekvádore nepokoje

V súvislosti s nepokojmi zadržali už 19 osôb.

4. okt 2019 o 6:50 TASR

QUITO. Ekvádorský prezident Lenín Moreno vyhlásil vo štvrtok výnimočný stav po tom, ako rušenie dotácií na palivo vyvolalo v tejto juhoamerickej krajine masové nepokoje. Informovala o tom agentúra DPA.

Moreno na Twitteri uviedol, že cieľom výnimočného stavu je zachovať v krajine poriadok, bezpečnosť a "kontrolovať tých, kto chcú vyvolať chaos".

"Nemali by sme pristupovať k vydieraniu, ale mali by sme konať v súlade so zákonom," vyzval prezident Ekvádorčanov.

Podľa správ denníka El Telegrafo blokovali vodiči autobusov a taxíkov ulice hlavného mesta Quito počas toho, ako v nich dochádzalo k násilným zrážkam polície s demonštrantami.

V dôležitom prístavnom meste Santiago de Guayaquil došlo medzitým podľa denníka k rabovaniu obchodov, ako aj k útokom kameňmi a nožmi na vodičov.

Podľa slov ekvádorskej ministerky vnútra Maríe Pauly Romovej bolo v súvislosti s nepokojmi zadržaných už 19 osôb.

Ekvádorská vláda tvrdí, že vďaka zrušeniu dotácií na pohonné hmoty a daňovej reforme by mohla ušetriť miliardy dolárov.