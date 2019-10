Putin: Nezdieľam nadšenie z Grety Thunbergovej

Podľa Putina niekto zneužíva Gretu na vlastné ciele.

3. okt 2019 o 19:52 SITA

BRATISLAVA. Ruský prezident Vladimir Putin sa vo štvrtok prvýkrát vyjadril k aktivitám švédskej aktivistky Grety Thunbergovej a k jej minulotýždňovému prejavu na pôde Organizácie Spojených národov (OSN), ktorý vyvolal rozporuplné reakcie.

Na energetickej konferencii v Moskve Putin Gretu skritizoval a dokonca naznačil, že ju niekto "zneužíva na svoje vlastné ciele".

To je presne rétorika, ktorú pri tejto téme už týždeň používajú proruské a konšpiračné médiá v Európe a alt-right médiá v USA, hoci nikto zatiaľ bližšie nevysvetlil, kto a na aké ciele má Gretu zneužívať.

Putin: Nezdieľam všeobecný entuziazmus

"Možno vás sklamem, ale nezdieľam ten všeobecný entuziazmus v súvislosti s vystúpením Grety Thunbergovej," odpovedal vo štvrtok Putin na otázku z publika.

"Viete, to, že mladí ľudia, tínedžeri, sa zaujímajú o pálčivé problémy dnešného sveta, vrátane ekológie, to je správne, to je veľmi dobré. Musíme ich podporiť. Ale keď niekto využíva deti a tínedžerov na svoje vlastné ciele, to si zasluhuje odsúdenie," vyhlásil ruský prezident.

Súvisiaci článok Vidíme vašu zradu. Greta so slzami v očiach v OSN kritizovala politikov Čítajte

"Nikto Grete nevysvetlil, že moderný svet je komplikovaný a komplexný, a že sa rýchlo mení. Aj ľudia v Afrike a v mnohých ázijských krajinách chcú žiť v takom blahobyte ako Švédi," dodal Putin.

Prejav Grety Thunbergovej na minulotýždňovej klimatickej konferencii OSN v New Yorku vyvolal vášnivé diskusie po celom svete.

Emotívny a nahnevaný prejav mladého dievčaťa na mieste, kde sa tradične „nosia“ skôr hrané úsmevy a diplomacia, vyvolal búrku negatívnych reakcií z rôznych častí názorového spektra.

Niektorí ľudia boli len zarazení, iní si neodpustili poznámky o Gretinom zdravotnom stave, či o tom, že vyzerá ako vraždiace monštrum z hororu Kukuričné deti.

Gretini obhajcovia naopak tvrdia, že práve toto bol najlepší spôsob, ako vyburcovať verejnú mienku, a že v čase, keď umiera naša planéta, nie je znakom všeobecného rozhľadu zaoberať sa tým, či niekto niekde kričal, alebo sa namiesto toho pekne usmieval.

Greta: Ľudia sa snažia vyhýbať nepríjemnej pravde

Samotná Greta sa k negatívnym reakciám na svoje vystúpenie vyjadrila koncom minulého týždňa na Twitteri, kde napísala, že ich chápe ako spôsob, akým sa ľudia sami pred sebou snažia vyhýbať nepríjemnej pravde o stave planéty.

Súvisiaci článok Thunbergová získala alternatívnu Nobelovu cenu Čítajte

"Ako ste si možno všimli, hejteri sú zase aktívni, ako vždy - riešia mňa, môj výzor, moje oblečenie, moje správanie sa a moju odlišnosť. Vyťahujú každú predstaviteľnú lož a konšpiračné teórie.

Vyzerá to, že sú schopní prekročiť každú možnú čiaru na to, aby odvrátili pozornosť, pretože sa tak urputne snažia nezaoberať sa klimatickou a ekologickou krízou,“ napísala Greta na Twitter.

"Naozaj nerozumiem, prečo by dospelí mali chcieť tráviť svoj čas vysmievaním sa a vyhrážaním sa tínedžerom a deťom za to, že propagujú vedu - namiesto toho, aby robili niečo dobré,“ dodala Greta.

Kritici vytiahli postihnutie

Mnohí kritici dávali Gretin nahnevaný prejav na konferencii OSN aj do súvisu s jej mentálnym postihnutím.

"Ešte nikdy som nevidel dievča tak mladé a s tak veľkým množstvom duševných porúch, ktoré by toľko dospelých považovalo za svojho guru,“ napísal napísal Andrew Bolt, stĺpčekár austrálskeho denníka Herald Sun.

Podobné výroky zazneli aj vo vysielaní americkej televízie Fox News, obľúbenej stanice prezidenta Donalda Trumpa.

Súvisiaci článok Šéf českých detských psychiatrov odstúpil po kritike Thunbergovej Čítajte

Napríklad Michael Knowles, inak jeden zo štyroch hlavných komentátorov v USA nesmierne populárneho konšpiračného portálu The Daily Wire, vo vysielaní Fox News tiež zdôrazňoval Gretine mentálne postihnutie a tvrdil, že je hračkou v rukách extrémnej ľavice, ktorá ju zneužíva.

Čulý spor o minulotýždňovom prejave Grety sa vedie aj v českých médiách. Naštartoval ho článok na serveri info.cz, v ktorom šéf detskej sekcie Českej psychiatrickej spoločnosti Jaroslav Matýs označil Gretu okrem iného za "nezrelé dieťa s autistickými problémami a bez akéhokoľvek sociálneho cítenia".

Krátko po tomto rozhovore sa začali ozývať samotní autisti, ich rodičia a tiež iní psychiatri s tým, že Matýs pracuje so zastaranými teóriami spred niekoľkých desaťročí a jeho vyjadrenia sú navyše voči autistom mimoriadne necitlivé.

Matýs, ktorého kritizovalo dokonca aj ministerstvo zdravotníctva, v stredu zo svojho postu odstúpil.

Grete diagnózy pomáhajú

Pravdou je, že Grete Thunbergovej v roku 2014 diagnostikovali Aspergerov syndróm, a tiež obsedatne kompulzívnu poruchu a selektívny mutizmus, čo je raritná patológia prejavujúca sa tým, že človek sa nedokáže rozprávať s určitými konkrétnymi ľuďmi, napríklad takými, ktorých nemá rád.

Samotná Greta o týchto svojich diagnózach otvorene sama hovorí, a podľa jej názoru aj názoru jej lekárov nijak zvlášť neobmedzujú jej život ani jej verejné pôsobenie.

Greta navyše tvrdí, že jej diagnózy jej vo viacerých smeroch aj pomáhajú, a v jedom z rozhovorov vyhlásila, že ich považuje za svoje „nadprirodzené schopnosti“.

V každom prípade, je neslušné zneužívať informácie o zdravotných diagnózach človeka na jeho kritiku, a platí to aj pri verejne činných osobách, tobôž ak ich diagnóza nemá vplyv na ich prácu či verejné pôsobenie.

Pre porovnanie, málokto si napríklad týmto štýlom uťahuje zo známeho českého politika Václava Klausa mladšieho, hoci prvotný pohľad naňho môže byť šokujúcejší ako pohľad na nahnevanú Gretu.