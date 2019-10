Europarlament nepovažuje Johnsonov návrh za kompromis

Eurokomisia má k návrhu viaceré otázky.

3. okt 2019 o 15:34 (aktualizované 3. okt 2019 o 16:01) TASR, SITA

BRUSEL. Riadiaca skupina Európskeho parlamentu (EP) pre vystúpenie Británie z Európskej únie vo štvrtok vyhlásila, že stredajší návrh britského premiéra Borisa Johnsona na odblokovanie rokovaní o tzv. brexite sa "zďaleka nezhoduje" s tým, čo je potrebné na dosiahnutie kompromisu.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/686279857&color=ff5500

Eurokomisia má viaceré otázky

Európska komisia má zasa viacero otázok týkajúcich sa Johnsonovho návrhu a je presvedčená, že Británia dokáže na problematické body zareagovať.

Súvisiaci článok Johnson konečne poslal Bruselu návrh. Prekročil svoju červenú líniu Čítajte

Predseda eurokomisie Jean-Claude Juncker v stredu počas telefonátu s Johnsonom upozornil, že v otázke brexitu nastal "pozitívny posun", zároveň však zostávajú niektoré "problematické body", ktoré si vyžadujú ďalšiu prácu v nadchádzajúcich dňoch".

"Tak ako sme povedali, v návrhu Spojeného kráľovstva sú problematické body a ešte stále treba urobiť veľa práce. Túto prácu však musí vykonať Spojené kráľovstvo, a nie naopak," spresnila hovorkyňa eurokomisie Natasha Bertaudová.

Upozornila, že Británia sa rozhodla opustiť Európsku úniu, a nie naopak. "My urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že odchod bude usporiadaný," uviedla s odkazom na brexit.

V mene eurokomisie dodala, že táto inštitúcia je pripravená konštruktívne spolupracovať s "partnermi", zároveň však spresnila, že Únia nechce prevziať zodpovednosť za zlyhanie rokovaní alebo odchod Británie bez dohody.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/AIJFPdnWs18

Johnson predstavil svoj návrh

Britský premiér v stredu predstavil svoj "kompromisný plán" pre brexit, ktorý však Európania prijali s veľkou dávkou opatrnosti.

Súvisiaci článok Johnson zavádzal kráľovnú. Preto je rozhodnutie rozpustiť parlament neplatné Čítajte

Bertaudová priznala, že najviac otázok vyvolal kompromis, ktorý sa týka citlivej otázky hranice medzi Írskou republikou a Severným Írskom.

Johnsonov návrh počíta s odchodom Severného Írska z colnej únie Únia spolu so zvyškom Spojeného kráľovstva na začiatku roka 2021.

Severné Írsko by však so súhlasom poslancov severoírskeho parlamentu naďalej podliehalo pri poľnohospodárskych a iných produktoch legislatíve Únie.

Toto opatrenie by teoreticky mohlo fungovať neobmedzene, každé štyri roky by však podliehalo súhlasu severoírskych politikov.



"Decentralizovali" by sa aj colné kontroly tovarov medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, pričom doklady by sa predkladali elektronicky a k fyzickým kontrolám by dochádzalo iba "vo veľmi malom počte prípadov".

Tieto kontroly by sa neuskutočňovali na samotných hraniciach, ale v obchodných prevádzkach alebo na "iných miestach dodávateľského reťazca".



Vláda tiež sľúbila finančne pomôcť Severnému Írsku pri uskutočňovaní týchto zmien.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/IoEye7p6ok8

Brusel podporuje Írov

Obavy v tomto smere vyjadril aj Juncker počas telefonickej diskusie s Johnsonom, keď poznamenal, že v tomto smere ešte stále existujú určité problémy.

Juncker bude vo štvrtok popoludní o novej situácii diskutovať s írskym premiérom Leom Varadkarom.

Bertaudová uviedla, že šéf exekutívy Únie zopakuje vyjadrenie solidarity zvyšku Únie s Írskom, čo znamená, že Únia nepodporí riešenie, ktoré írska strana považuje za nevhodné.