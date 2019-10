Francúzska nepresvedčila, v Bruseli musí vysvetliť súdne vyšetrovanie

Goulardová musí presvedčiť, že nemá nijaké právne a etické problémy.

3. okt 2019 o 13:44 TASR

BRUSEL. Po stredajšom vypočúvaní budúcich eurokomisárov v Európskom parlamente (EP) je najmenej spokojná francúzska kandidátka Sylvie Goulardová, ktorej bolo pridelené portfólio pre jednotný trh Európskej únie.

Do piatka - najneskôr však do utorka budúceho týždňa - musí odpovedať na ďalšie písomné otázky poslancov.

Ide o aspekty týkajúce sa práce z jej nedávnej minulosti, pričom poslancov musí presvedčiť, že nemá nijaké právne a etické problémy.

Okrem otázok spojených s odborným výkonom agendy jednotného trhu, kde by mala mať na starosti priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky, ale aj digitalizáciu, nové technológie a nový odbor pre obranný priemysel a vesmír, musela Goulardová reagovať na viaceré nepríjemné otázky spojené so súdnym vyšetrovaním svojej osoby.

Vyšetrovali jú súdy

Vo Francúzsku bola v roku 2017 predmetom súdneho vyšetrovania spôsobu, akým jej strana Demokratické hnutie najímala parlamentných asistentov v EP.

Súvisiaci článok Rumuni nahradia Plumbovú mužom, eurokomisia nebude rodovo vyvážená Čítajte

Kvôli tomu rezignovala na post ministerky obrany - po necelom mesiaci v tejto funkcii, hoci osobne sa jej oficiálne vyšetrovanie netýkalo.

Tomuto sporu sa však stále venuje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). Podobné vyšetrovanie - pre údajné zneužitie peňazí určených pre jej asistentov ako europoslankyne - prebiehalo aj v europarlamente.

V EP bol tento prípad oficiálne uzavretý po tom, ako Goulardová vrátila 45.000 eur, čiže osemmesačný plat jedného zo svojich asistentov, ktorého pracovnú náplň nedokázala podložiť.

Ďalšie výhrady sa týkali vysokých odmien od amerického think-tanku Berggruen Institute za konzultačnú činnosť, ktorú počas troch rokov realizovala vo funkcii europoslankyne.

Goulardová v stredu poprela akékoľvek priestupky, odvolala sa na prezumpciu neviny a pripomenula, že správne konanie v Európskom parlamente voči nej bolo ukončené. "Som čistá," upozornila poslancov.

A aj keď pripustila, že odmena viac ako 10.000 eur mesačne za konzultačné činnosti je príliš vysoká, spresnila, že nerobila nič nezákonné.

Na híringu nepresvedčila

Slovenský europoslanec Robert Hajšel (nominant Smer), ktorý bol na jej vypočúvaní, pre TASR uviedol, že ho Goulardová príliš nepresvedčila.

Súvisiaci článok Tajani a Nethsinghová pochválili Šefčoviča za dobré odpovede počas vypočúvania Čítajte

Vysvetlil, že nebola schopná uspokojivo odpovedať na otázky týkajúce sa jej osobnej a morálnej integrity, najmä pri podozreniach z konfliktu finančných záujmov.

"Musela rezignovať na post ministerky obrany, ale cíti sa spôsobilá na významný post v eurokomisii. Beriem na vedomie prezumpciu neviny, ale na takom významnom poste, kde má riadiť tri dôležité generálne riaditeľstvá, by mal byť človek, ktorý má čisté konto," uviedol.

Hoci ide o profesionálku so skúsenosťami z riadenia ministerstva, vznikajú v Európskom parlamente podľa Hajšela obavy, či pri dvojitom alebo dokonca trojitom vyšetrovaní bude mať dostatok energie, aby s prehľadom viedla tri generálne riaditeľstvá a naplno sa venovala riadeniu širokej agendy od vnútorného trhu cez digitalizáciu a priemysel až po obranu a vesmír.

V tomto kontexte by bolo vhodné, keby šéfka budúcej Európskej komisie Ursula von der Leyenová premýšľala o zúžení Goulardovej agendy a prípadnom prerozdelení pracovnej činnosti - a ak by napríklad OLAF oficiálne dokázal jej vinu, tak by bola na mieste jej demisia.

Výhrady mali viacerí

Nespokojný s jej odbornou prípravou na híringu bol aj fínsky poslanec z frakcie Zelených Ville Ninistö, podľa ktorého jej odpovede boli "príliš vágne".

Francúzsky poslanec zo skupiny ľudovcov (EPP) Francois-Xavier Bellamy vyjadril obavy, či Goulardová pri výkone strategický záležitostí EÚ nebude "permanentne destabilizovaná" svojimi právnymi problémami.

A belgický poslanec Marc Botenga zo skupiny európskej ľavice (GUE/NGL) v tejto súvislosti dodal, že europarlament od európskych komisárov požaduje príkladné alebo až nadpriemerné správanie. "Je zrejmé, že v tomto prípade takéto správanie neexistuje," odkázal Botenga.

Goulardovej vyjadrila po híringu podporu len liberálna frakcia Obnovme Európu (RE), ostatné skupiny sa budú musieť na jej podpore dohodnúť.