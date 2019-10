Americký generál považuje bieloruskú elektráreň pri Litve za riziko

Bielorusko tvrdenia o bezpečnostnej hrozbe odmieta.

3. okt 2019 o 10:03 TASR

VARŠAVA. Bývalý veliteľ ozbrojených síl USA v Európe v stredu vyzval Európsku úniu, aby Litve ponúkla "významnú pomoc" na zmiernenie rizík, ktoré predstavuje jadrová elektráreň Astravec v susednom Bielorusku.

Ako uviedla agentúra AFP, generál Ben Hodges počas svojho vystúpenia vo Varšave upozornil aj na to, že Rusko by mohlo možnú haváriu v tomto jadrovom zariadení využiť ako zámienku na rozmiestnenie svojich jednotiek do strategicky významného regiónu hraničiaceho s východným výbežkom NATO.

Elektráreň nespĺňa normy

AFP pripomenula, že litovský prezident Gitanas Nauséda tento týždeň opäť pripomenul, že jadrová elektráreň Astravec nespĺňa medzinárodné bezpečnostné normy a "predstavuje hrozbu pre litovskú národnú bezpečnosť".

Bielorusko i stavitelia jadrovej elektrárne z Ruska tieto tvrdenia opakovane odmietajú, uviedla AFP.

V súvislosti s rastúcimi obavami Litvy o bezpečnosť jadrovej elektrárne Astravec, ktorú majú pustiť do prevádzky koncom tohto roka, sa tento utorok v Litve začalo bezprecedentné štvordňové cvičenie pre prípad jadrovej havárie.

Litva sa okrem toho snažila iniciovať uvalenie embarga na budúce dodávky elektriny z elektrárne Astravec v celej Únii; vláda vo Vilniuse však v tejto veci nebola úspešná.

Vzťahy so Západom

AFP pripomenula, že Litva a Poľsko ako členské štáty Európskej únie v septembri ponúkli Bielorusku pomoc pri zmierňovaní jeho závislosti od dodávok ropy z Ruska.

Došlo k tomu v situácii, keď bieloruské vedenie vyslalo signály o záujme zmierniť napäté vzťahy so Západom.

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko totiž v auguste oznámil, že sa chystá otvoriť "novú kapitolu" vo vzťahoch s USA, keď v Minsku uvítal vtedajšieho poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Johna Boltona.

Do Minska má tento týždeň zavítať aj delegácia Únie, ku ktorej sa podľa agentúry Baltic News Service má pripojiť aj litovský minister zahraničných vecí Linas Linkevičius.

Elektráreň Astravec sa stavia v strategicky citlivom regióne na východnom okraji NATO, kam aliancia v súvislosti s angažovaním sa Ruska na Ukrajine a v Sýrii vyslala štyri mnohonárodné prápory.