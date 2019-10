Trump navrhol strieľať migrantov do nôh, píšu v knihe novinári New York Times

Hovorilo sa vraj aj o priekope s hadmi na južnej hranici.

2. okt 2019 o 12:48 SITA

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump navrhoval strieľať migrantov do nôh. Tvrdí to nová kniha z pera dvoch novinárov denníka The New York Times, píše BBC.

Podľa nich prezident navrhol pred svojimi poradcami takéto extrémne metódy s cieľom odradiť migrantov od prekračovania južnej hranice USA.

Ďalšími metódami mal byť údajne elektrický ostnatý plot či priekopa s hadmi alebo aligátormi.



Postavenie múra na hranici s Mexikom patrilo k Trumpovým hlavným predvolebným sľubom. Pentagon už uvoľnil na výstavbu hraničnej bariéry 3,6 miliardy dolárov (3,3 miliardy eur).



Knihu s názvom Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigration napísali novinári Michael Shear a Julie Davisová. Založená je na rozhovoroch s viac než dvanástimi nemenovanými predstaviteľmi. Biely dom zverejnené tvrdenia zatiaľ nekomentoval.