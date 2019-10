Johnson pošle poslednú brexitovú ponuku po sneme konzervatívcov

Návrh sa zrejme stretne so skepticizmom Bruselu.

2. okt 2019 o 11:26 SITA

MANCHESTER. Britský premiér Boris Johnson pošle zástupcom Európskej únie (EÚ) poslednú ponuku jeho krajiny týkajúcu sa podmienok brexitu. Politik povedal, že jeho požiadavky sú súčasťou "férového a rozumného kompromisu".

Návrh sa zrejme stretne so skepticizmom EÚ, ktorá neverí, že Británia predloží použiteľný plán, ako sa vyhnúť hraničným kontrolám medzi Írskom, ktoré je členom únie, a Severným Írskom.



Britská vláda uviedla, že ponuku pošle do Bruselu hneď po tom, ako premiér v stredu ukončí konferenciu jeho Konzervatívnej strany. Johnson vyhlásil, že Británia odíde z EÚ 31. októbra, a to s dohodou, či bez nej.