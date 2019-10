Policajtka z Dallasu omylom zastrelila suseda. Hrozí jej doživotie

Pomýlila si byt a suseda považovala za zlodeja.

1. okt 2019 o 20:25 SITA

BRATISLAVA. Bývalej policajtke z amerického Dallasu, ktorá v septembri omylom zastrelila svojho suseda, hrozí trest doživotného väzenia. Informuje o tom BBC.

V utorok, v siedmy deň procesu s ňou, dallaský súd rozhodol o tom, že je vinná z vraždy.

Pomýlila si byt

Amber Guygerová si v septembri po návrate z práce pomýlila byt, namiesto svojho vošla do susedovho, a keďže si myslela, že muž, ktorého vidí, je zlodej, zastrelila ho.

Jej obhajoba na súde argumentovala, že bola v ten deň vystresovaná, pretože jej kolega-policajt posielal celý deň neželané správy so sexuálnou tematikou, plus mala za sebou náročnú štrnásťhodinovú službu, po ktorej sa dopustila "série strašných omylov".



Guygerová na súde vypovedala, že 6. septembra v noci si pomýlila poschodia a vošla do cudzieho bytu, o ktorom si však myslela, že je jej. Dvere na byte boli podľa nej pootvorené, a keď do nich zatlačila, vnútri uvidela siluetu muža. "Bola som vydesená na smrť," povedala bývalá policajtka sudcom.

Suseda zastrelila

Guygerová podľa vlastných slov muža vyzvala, aby jej ukázal, čo má v rukách, a vytiahla zbraň. Dvadsaťšesťročný Botham Jean však začal kričať "Hej! Hej!" a rýchlo sa k nej približovať, v čom Guygerová vystrelila.

Následne sama zavolala záchranku a tá muža previezla do nemocnice, kde zakrátko zomrel.