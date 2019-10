Opozícia rokuje o odstavení Johnsona, nevie sa zhodnúť na lídrovi

Hlavným cieľom opozičných strán je zabrániť brexitu bez dohody.

1. okt 2019 o 16:53 SITA

BRATISLAVA. Britské opozičné strany pokračujú vo vyjednávaní o podobe prípadnej prechodnej vlády, ktorá by nasledovala po odstavení súčasného premiéra Borisa Johnsona.

Plán je jasný: Parlament vysloví premiérovi nedôveru a následne vznikne prechodná vláda zložená z piatich opozičných strán vrátane Labouristickej strany, Liberálnych demokratov a Škótskej národnej strany.

Hlavnou výhodou takéhoto scenára by bolo to, že Johnsonovi sa nepodarí doviesť krajinu k brexitu "na divoko", teda bez dohody s Európskou úniou, čo by podľa všetkých zúčastnených strán bola pre krajinu katastrofa.

Opozičné strany sa však podľa britskej BBC zatiaľ nevedia dohodnúť na tom, kto by takúto dočasnú vládu viedol.

Na prvý pohľad by bolo najlogickejšie, keby to bol Jeremy Corbyn, predseda labouristov, ktorí sú najsilnejšou opozičnou stranou. Corbyna však v utorok odmietla podporiť šéfka Liberálnych demokratov Jo Swinson.

Tá argumentuje, že Corbyn "jednoducho nedisponuje dostatočným počtom" poslancov, ktorí by ho podporili, keďže okrem samotných labouristov ho už podľa nej nepodporuje žiadna zo strán.

Do aktuálnych parlamentných počtov treba navyše zarátať aj 21 bývalých poslancov Johnsonovej Konzervatívnej strany, ktorých nedávno premiér zo strany vyhodil pre ich nesúhlas s jeho prístupom k brexitu.

Prípadná prechodná vláda zložená s cieľom zabrániť brexitu bez dohody by potrebovala aj ich hlasy.

Johnson deklaruje odchod Británie z Európskej únie ako svoj hlavný politický cieľ. Brexit je momentálne nastavený na 31. októbra a Johnson opakuje, že tento termín sa už nebude posúvať a Británia z únie odíde, nech sa deje čokoľvek.

Premiér dokonca nedávno vyhlásil, že radšej bude "ležať mŕtvy v priekope", než aby dopustil ďalší odklad brexitu.