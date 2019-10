Trumpov právnik musí kongresmanom vydať dokumenty k ukrajinskej kauze

Trump mal vyvíjať nátlak na ukrajinského prezidenta.

1. okt 2019 o 8:14 TASR

WASHINGTON. Demokratickí lídri americkej Snemovne reprezentantov nariadili v pondelok Rudymu Giulianimu, osobnému právnikovi amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby im poskytol dokumenty súvisiace s tzv. ukrajinskou kauzou, ktorej vyšetrovanie by mohlo viesť až k impeachmentu šéfa Bieleho domu.

Kongresmani konkrétne požadujú prepisy komunikácie Giulianiho a jeho troch obchodných spoločníkov súvisiacej s údajným nátlakom, ktorý Trump vyvíjal na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby ho donútil k preverovaniu aktivít bývalého amerického viceprezidenta Joea Bidena a jeho syna na Ukrajine, píše agentúra AFP.

Biden je významným politikom opozičnej Demokratickej strany, ktorý chce kandidovať proti Trumpovi v budúcoročných prezidentských voľbách.

Kongresmani žiadajú dokumenty

Giulianimu doručili nariadenie, na základe ktorého je povinný predložiť požadované dokumenty do 15. októbra.

Povedal to predseda výboru Snemovne reprezentantov USA pre spravodajské služby Adam Schiff a predsedovia ďalších dvoch výborov Snemovne reprezentantov vyšetrujúcich postup Trumpa v tejto kauze.

Bývalý newyorský starosta Giuliani minulý týždeň v živom vysielané televízie priznal, že ako Trumpov právnik požiadal ukrajinskú vládu, aby sa zamerala na Bidena.

"Okrem tohto strohého priznania ste nedávno uviedli, že vlastníte dôkazy - vo forme textových správ, telefónnych záznamov a ďalších druhov komunikácie - ktoré naznačujú, že ste nekonali sám, a že do tejto schémy mohli byť zapojení aj ďalší predstavitelia Trumpovej administratívy," uviedli v predvolaní predsedovia výborov.

Giuliani minulý týždeň v rozhovore pre stanicu Fox News priznal, že sa so Zelenského spolupracovníkmi stretol v Španielsku, pričom konal "na žiadosť ministerstva zahraničných vecí".

Podľa vlastných slov má aj záznam internej komunikácie, ktorý to potvrdzuje.

Ústavná žaloba na prezidenta

Demokratmi vedená Snemovňa reprezentantov minulý týždeň spustila vyšetrovanie, ktoré môže viesť k impeachmentu Trumpa (ústavnej žalobe proti nemu).

Zákonodarcovia to urobili po sťažnosti nemenovaného, utajeného informátora, ktorý tvrdil, že Trump žiadal v júlovom telefonáte so Zelenským Ukrajinu o zásah do amerických prezidentských volieb v roku 2020 tak, aby uškodil jeho demokratickému rivalovi Bidenovi.

Biely dom minulý týždeň zverejnil hrubý prepis zmieneného telefonického rozhovoru medzi prezidentmi USA a Ukrajiny, ktorý sa uskutočnil 25. júla.

Prepis potvrdil, že Trump opakovane nabádal Zelenského, aby spolupracoval s Giulianim a ministrom spravodlivosti Spojených štátov Williamom Barrom pri vyšetrovaní namierenom voči Bidenovi.

Trump v tomto rozhovore vyjadroval nepodložené podozrenie, že Joe Biden chcel zasahovať do vyšetrovania ukrajinskej prokuratúry, týkajúceho sa jeho syna Huntera Bidena.

V tejto súvislosti tiež Zelenskému potvrdil, že niekoľko dní predtým nariadil zmraziť pomoc Ukrajine v hodnote takmer 400 miliónov dolárov.

Americký denník Wall Street Journal v pondelok zverejnil správu, podľa ktorej bol pri zmienenom júlovom telefonáte Trumpa so Zelenským prítomný aj americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo.