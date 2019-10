Sýrskych utečencov v Turecku je podľa štúdie oveľa menej

V Turecku môže byť už o takmer 900-tisíc migrantov menej.

BERLÍN, ISTANBUL. Počet sýrskych utečencov v Turecku môže byť výrazne nižší, než sa oficiálne uvádza.

Vyplýva to z novej nemeckej štúdie, ktorej závery priniesla v pondelok tlačová agentúra DPA.

Migrantov je menej

Turecká vláda, ale aj inštitúcie ako Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) hovorili doteraz o prítomnosti zhruba 3,6 milióna Sýrčanov.

Inštitút Nemeckého centra pre výskum integrácie a migrácie (DeZIM) však na svojej internetovej stránke napísal, že "realistický" je skôr počet 2,7 až necelé tri milióny.

Odvolával sa pritom na údaje tureckého úradu pre migráciu a UNHCR, ako aj na "vedecké odhady".

Uvedené centrum DeZIM so sídlom v Berlíne je podporované nemeckým spolkovým ministerstvom pre záležitosti rodiny, seniorov, žien a mládeže.

Podľa autora štúdie má spôsob, akým boli dosiaľ zisťované počty utečencov v Turecku, veľké slabiny. Napríklad nebol dlho k dispozícii jednotný systém pri kontrolách a prehlasovaní.

To okrem iného znamená, že utečenci, ktorí sa vrátili do Sýrie alebo sa presúvali ďalej do Európy, neboli systematicky vyraďovaní z evidencie.

Erdogan hrozí otvorením hraníc

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nedávno vyzval Úniu na vyššiu podporu a pohrozil otvorením hraníc s poukázaním na vysoký počet Sýrčanov, ktorí sa v jeho krajine nachádzajú.

Požadoval viac peňazí, ako aj pomoc pri zriaďovaní zóny na severe Sýrie, kde chce usídliť až tri milióny utečencov.

Európska únia uzavrela v marci 2016 s Tureckom dohodu o utečencoch, ktorá predpokladá poskytovanie "miliardových" príspevkov tejto krajine a zároveň vrátenie všetkých migrantov, ktorí sa dostanú ilegálne z Turecka na grécke ostrovy.

Za každého vráteného Sýrčana však má EÚ prijať legálne iného, pripomenula DPA s tým, že počet utečencov prichádzajúcich do Únie z Turecka v poslednom čase prudko vzrástol.

Nemecký minister vnútra Horst Seehofer má koncom tohto týždňa vycestovať do Turecka a Grécka v sprievode komisára EÚ pre migráciu Dimitrisa Avramopulosa.