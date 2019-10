Trump sa usiloval u lídrov krajín zistiť dôvod Muellerovho vyšetrovania

Mueller vyšetroval údajné prepojenie Ruska a prezidentskej kampane Trumpa v roku 2016.

1. okt 2019 o 6:14 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump v ostatnom čase kontaktoval lídrov viacerých krajín a chcel, aby pomohli americkému ministrovi spravodlivosti Williamovi Barrovi a prokurátorovi Johnovi Durhamovi s vyšetrovaním, ktoré má objasniť prvotné dôvody skoršieho vyšetrovania údajných zásahov Ruska do amerických prezidentských volieb z roku 2016.

S odvolaním sa na vyjadrenie hovorkyne amerického ministerstva spravodlivosti o tom informovali agentúry Reuters a AP.

Diskreditujúce informácie

"Na žiadosť ministra Barra sa prezident obrátil na iné krajiny a požiadal ich, aby ministra (Barra) a pána Durhama predstavili vhodným činiteľom," uviedla hovorkyňa Kerri Kupecová. Nepriblížila však, o aké konkrétne krajiny malo ísť.

"Pán Durham zhromažďuje informácie z mnohých zdrojov vrátane množstva cudzích krajín," dodala.

Hovorca austrálskej vlády medzičasom uviedol, že Trump telefonoval aj s austrálskym premiérom Scottom Morrisonom.

Podľa jeho slov Morrison v rozhovore s Trumpom potvrdil, že jeho vláda je pripravená pomôcť s objasňovaním "záležitostí, ktoré sú predmetom vyšetrovania", uviedla austrálska televízia ABC.

Denník The New York Times skôr v pondelok - s odvolaním sa na dva nemenované zdroje oboznámené so situáciou - informoval, že Trump naliehal na Morrisona, aby Barrovi pomohol so zberom informácii pri prešetrovaní zameranom na zdiskreditovanie Muellerovho vyšetrovania ruských zásahov do amerických volieb.

Stretnutia s Britmi i Talianmi

Denník The Washington Post zase priniesol s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou správu, podľa ktorej sa mal Barr vo veci vyšetrovania stretnúť s predstaviteľmi britských tajných služieb.

Minister mal v tejto súvislosti cestovať minulý týždeň spoločne s Durhamom aj do Talianska, kde sa obaja stretli s poprednými predstaviteľmi talianskej vlády, ktorých mal Barr požiadať, aby Durhamovi pomohli pri vyšetrovaní.

Barr poveril v máji Durhama, prokurátora zo štátu Connecticut, aby preskúmal prvotné dôvody tajných služieb na preverovanie údajných zásahov Ruska do amerických volieb z roku 2016, ktoré vyústilo do vyšetrovania vedeného osobitným vyšetrovateľom Robertom Muellerom.

Mueller vyšetroval údajné prepojenie Ruska a prezidentskej kampane Donalda Trumpa v roku 2016.

Vyšetrovanie ukončil 22. marca tohto roka, pričom následne správu z neho predložil ministrovi spravodlivosti Williamovi Barrovi.

Minister zverejnil 24. marca v liste adresovanom Kongresu krátke štvorstranové zhrnutie najdôležitejších záverov z Muellerovho vyšetrovania, podľa ktorých sa volebný tím súčasného prezidenta Trumpa spolčenia s Ruskom nedopustil.