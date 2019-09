Trumpov exporadca Bolton pokrok pri KĽDR neočakáva

USA sú podľa Boltona jedinou krajinou, ktorá môže zabrániť šíreniu jadrových zbraní.

30. sep 2019 o 21:44 SITA

WASHINGTON. Bývalý poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť John Bolton zopakoval v pondelok svoj pesimistický pohľad na otázku, čo sa Severná Kórea vzdá svojho jadrového programu.

Vo svojom prvom verejnom vystúpení po odvolaní z pozície poradcu na pôde washingtonského Centra pre strategické a medzinárodné štúdie Trumpa vôbec nespomenul, vyhol sa tiež akejkoľvek diskusii v súvislosti s americkým prezidentom.

Jasne sa však vyjadril, že neočakáva veľký pokrok v otázke pozastavených rozhovorov medzi USA a Severnou Kóreou, aj napriek tomu, že severokórejský líder Kim Čong-un prerušil testy jadrových zbraní a trikrát sa stretol s Trumpom.

Kimovým "strategickým rozhodnutím" podľa neho je spraviť všetko, čo je v jeho silách, aby si udržal jadrové zbrane, čo predstavuje "neakceptovateľnú hrozbu pre svet".

"Za súčasných okolností sa dobrovoľne nikdy nevzdá jadrových zbrani," povedal známy "jastrab" americkej zahraničnej politiky a bývalý veľvyslanec USA pri Organizácii Spojených národov (OSN).

Bolton trval na tom, že Severná Kórea by mala v otázke denuklearizácie nasledovať cestu Líbye, keď by sa ešte pred možnou dohodou so Spojenými štátmi úplne vzdala jadrových zbraní.

Varoval, že hrozbou nie sú iba severokórejské jadrové zbrane, ale aj možnosť, že Pchjongjang by mohol predať rakety alebo technológie iným krajinám.

Spojené štáty sú podľa Boltona jedinou krajinou, ktorá môže zabrániť šíreniu jadrových zbraní, musí však konať predtým, ako bude neskoro.

V súvislosti so severokórejským jadrovým programom by sa podľa neho mali viesť "vážne diskusie" o stratégiách, vrátane možnosti použitia vojenskej sily.

"Každým dňom sa Severná Kórea stáva nebezpečnejšou krajinou," povedal.