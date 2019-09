Princ Harry navštívil Malawi, vyzval na ochranu životného prostredia

Musíme prekonať chamtivosť, apatiu a sebeckosť, povedal.

30. sep 2019 o 18:27 TASR

LILONGWE. Britský princ Harry v pondelok počas svojej návštevy národného parku v juhoafrickej krajine Malawi vyzval na zvýšenie globálneho úsilia o ochranu životného prostredia proti "ľudskej chamtivosti, apatii a sebeckosti". Informovala o tom agentúra Reuters.

Harry si v Malawi pozrel simuláciu výcviku malawijských rangerov a britských vojakov, zameraný na boj proti pytliakom a na ochranu ohrozených druhov, akými sú napríklad slony a nosorožce.

"Ochrana (druhov) kedysi bývala oblasťou odborníkov a riadila ju veda. Dnes je však nevyhnutná pre naše prežitie a ak chceme dosiahnuť skutočný pokrok, musíme prekonať chamtivosť, apatiu a sebeckosť," povedal princ Harry pre denník Daily Telegraph.

Vojvoda zo Sussexu odmietol mentalitu "oni alebo my" a vyjadril presvedčenie, že ľudia a zvieratá spolu s ich prirodzeným prostredím musia spolu nutne spolunažívať. Ak sa tak nestane, v priebehu desiatich rokov sa stanú problémy na celom svete ešte nezvládnuteľnejšími.

Harry (34), vnuk britskej kráľovnej Alžbety II. a siedmy v nástupníckej línii na trón, prispel v pondelok na instagramový účet časopisu National Geographic, kde zverejnil niekoľko fotografií vrátane záberov národného parku, ktorý navštívil.

Chcel tak zvýšiť povedomie ľudí na celom svete o tom, akú dôležitú úlohu zohrávajú stromy v ekosystéme našej planéty, uviedol Buckinghamský palác.

Harry so svojou manželkou Meghan pricestovali pred týždňom do Juhoafrickej republiky. Na žiadosť britského ministerstva zahraničných vecí sa Harry následne samostatne bez rodiny presunul do Botswany a Angoly.

V Angole navštívil projekt odstraňovania mín, s ktorým sa spája niekoľko z najznámejších fotografií jeho zosnulej matky, princeznej Diany.