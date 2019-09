Rusko vypálilo raketu na vzdialenosť, ktorá by bola podľa zmluvy INF hraničnou

Takýto dolet môže pokrývať celú kontinentálnu Európu.

30. sep 2019 o 18:16 TASR

MOSKVA. Rusko otestovalo v pondelok raketu Topoľ-M odpaľovanú zo zeme, a to na vzdialenosť, ktorá by bola možným porušením dnes už neplatnej Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) so Spojenými štátmi. Tlačová agentúra DPA to uviedla s odvolaním sa na správy ruských štátnych médií.

Podľa údajov ruského ministerstva obrany, prevzatých z tlačovej agentúry TASS, bola táto raketa vypálená z kozmodrómu Pleseck na severozápade Ruska smerom na cieľ, ktorý sa nachádzal v nešpecifikovanej časti Kamčatského kraja na ruskom Ďalekom východe.

Ide o vzdialenosť približne 5500 kilometrov, čo bola horná hranica doletu zbraní zakázaných spomínanou zmluvou. Takýto dolet môže pokrývať celú kontinentálnu Európu, pripomenula DPA.

Spojené štáty i Rusko odstúpili vo februári od zmluvy INF, pochádzajúcej ešte z roku 1987. Dokument zakazoval týmto mocnostiam okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú dolet 500 - 5500 kilometrov a sú odpaľované z pevniny.

Rusko i Spojené štáty plnenie INF už skôr pozastavili, keď sa vzájomne obvinili z jej porušovania.