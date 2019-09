Zradí Kurz pravicových voličov? Rakúske voľby priniesli dilemy

Porazení slobodní sa vidia v opozícii. Kurzovi zostanú Zelení.

30. sep 2019 o 14:25 Lukáš Onderčanin

Víťaz volieb Kurz si musí vybrať, či bude vládnuť so Zelenými, slobodnými alebo so sociálnymi demokratmi.(Zdroj: TASR/AP)

VIEDEŇ, BRATISLAVA. Víťazstvo ľudovcov na čele s mladým Sebastianom Kurzom aj pád Slobodnej strany Rakúska v nedeľných voľbách voliči očakávali. No skutočné výsledky predčili očakávania – posilnený Kurz môže opäť skladať vládu.

Škandály ubrali krajnej pravici asi desať percentuálnych bodov a znížili ich koaličný potenciál.

Pred Kurzom teraz stoja zložité rokovania o tom, či bude pokračovať v staronovej koalícii so slobodnými, alebo pôjde do riskantného spojenia so Zelenými, s ktorými ho viac rozdeľuje, ako spája. Čo ukázali voľby v Rakúsku?

1. Slobodných nepoložila Ibiza, ale korupcia

Práve škandál z vily na Ibize, kde sa bývalý líder Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinz-Christian Strache dohadoval s falošnou neterou ruského oligarchu o výmene štátnych zákaziek za financie z Ruska, položili v máji rakúsku vládu.

FPÖ však dokázala vymeniť lídra a uhrať kauzu ako snahu o zničenie strany. Prieskumy jej preto ukazovali len mierny pokles.

Súvisiaci článok Rakúska krajná pravica po škandále pohorela, voľby vyhral Kurz Čítajte

Výraznejšie slobodným uškodili škandály z posledných dní.

„Až v pondelok sa ukázalo, že bývalý líder FPÖ Strache poberal za obecný byt náhrady vo výške 2500 eur mesačne a že jeho žena za čestnú funkciu ochrankyne práv zvierat dostávala 10-tisíc mesačne. Alebo že líder strany Norbert Hofer si zafinancoval zo straníckych peňazí nový plot,“ hovorí pre SME politologička Anna Durnová z viedenského Institute of Advanced Studies.

„Všetko sú to veci, ktoré sa týkajú korupčného prostredia, proti ktorému oni vždy vystupovali. Slobodní sa vždy profilovali ako strana obyčajných ľudí, ktorí sú proti elitám. Teraz sa ukázalo, že sa správajú rovnako korupčne ako tí, proti ktorým bojujú,“ dodáva.

Pokles strany tak nestihli zachytiť ani posledné prieskumy. Mnohých voličov FPÖ tieto zistenia tak prekvapili, že radšej nešli vôbec voliť, pretože nemali čas rozmýšľať nad alternatívou.

Aj keď v hre je stále alternatíva, že FPÖ skončí vo vláde, aj jej nový líder Nobert Hofer otvorene hovorí o tom, že by jej prospelo zotavovanie sa v opozícii.

2. Socialisti nezvládajú modernú dobu

Jeden z najväčších neúspechov vo voľbách zaznamenali aj sociálni demokrati z SPÖ – výsledok pod 22 percentami je pre nich historicky najhorším od druhej svetovej vojny. Mnohí ich voliči radšej podporili Zelených, iní ku konzervatívcovi Kurzovi.