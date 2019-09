Prieskum Medianu: V septembri by voľby v Česku opäť vyhralo ANO

Babišova strana je ešte silnejšia než v auguste.

30. sep 2019 o 13:19 TASR

PRAHA. Víťazom volieb v Česku by sa v septembri podľa volebného modelu spoločnosti Median stalo hnutie ANO so ziskom 31 percent hlasov. Piráti by dostali 13,5 a ODS 12,5 percenta.

Do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky by sa dostali aj všetky v súčasnosti zastúpené strany. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

Súvisiaci článok Investigatívec Kmenta: Mečiar prezidentom a Fico ako premiér, takéto peklo máme v Česku Čítajte

SPD by podľa prieskumu získala podporu 7,5 percenta, ČSSD sedem a KSČM 6,5 percenta. Trojica STAN, TOP 09 a KDU-ČSL by podľa agentúry mala zhodnú podporu 5,5 percenta.

Septembrový výsledok ANO znamená posilnenie; v augustovom prieskume Medianu dostalo toto hnutie 29,5 percenta. Posilnenie ANO môže podľa Noviniek.cz súvisieť s kauzou Čapí hnízdo.

"Posilňovanie ANO 2011 môže súvisieť s rozhodnutím žalobcov v kauze Čapí hnízdo. Ak ide o jednorazový nárast preferencií spojený práve s touto udalosťou, alebo či pôjde o dlhodobý trend, nám ukážu až volebné modely v nasledujúcich mesiacoch," zhrnul Median, ktorý zaznamenal aj zostupný trend podpory hnutia SPD.