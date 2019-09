Súd zbavil Babiša obvinení z konfliktu záujmov pre vlastníctvo médií

Podľa protistrany Babiš porušuje zákon tým, že ako vrcholový politik vlastní celoštátne médiá.

30. sep 2019 o 8:55 TASR

PRAHA. Stredočeský krajský úrad minulý týždeň právoplatne zastavil priestupkové konanie s premiérom Andrejom Babišom týkajúci sa jeho možného konfliktu záujmov.

Denníku Právo to v nedeľu potvrdil Babišov právny zástupca Václav Knotek.

Český predseda vlády pôvodne hneď dvakrát dostal od úradu mesta Černošice, pod ktorý podľa bydliská patrí, pokutu 200.000 korún (7700 eur). Podľa tamojších právnikov porušuje zákon tým, že ako vrcholový politik zároveň vlastní celoštátne médiá.

Nadriadený úrad však najprv rozhodnutie Černošíc zrušil a nariadil znovu prerokovať. Lenže keď 5. augusta mesto podľa zistení Práva rozhodlo o veci prakticky totožne a Babišovi dalo znovu pokutu 200.000 korún, tentoraz odvolací orgán konanie rovno zastavil, a to definitívne.

Premiér Babiš sa teda počas niekoľkých týždňov dočkal skončenia oboch káuz, ktoré voči nemu úrady viedli.

Najprv 30. augusta Mestské štátne zastupiteľstvo v Prahe právoplatne zastavilo jeho trestné stíhanie v prípade Čapí hnízdo, teraz krajskí úradníci urobili to isté vo veci správneho konania.

"Krajský úrad rozhodol 26. septembra, teda vo štvrtok, a to konanie zastavil, pretože sa priestupok nestal," povedal pre Právo Knotek.

Podľa neho sa nepreukázalo, že by Babiš ovládal mediálne spoločnosti. Premiér totiž vo februári 2017 holding Agrofert, pod ktorý tieto firmy spadajú, uložil do zvereneckého fondu, aby sa vyrovnal so zákonom o konflikte záujmov, uviedol spravodajský server Novinky.cz.