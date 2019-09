Rakúske voľby vyhrala Kurzova strana ÖVP, ukazuje exit poll

Kurzova strana získala 37 percent hlasov.

29. sep 2019 o 17:23 TASR

VIEDEŇ. V predčasných parlamentných voľbách v Rakúsku zvíťazila Rakúska ľudová strana (ÖVP) bývalého kancelára Sebastiana Kurza so ziskom 37 percent hlasov.

Vyplýva to z prvého exit pollu, ktorý pre spravodajskú televíziu OE24 vypracoval inštitút verejnej mienky Research Affairs.

Otázkou je, kto utvorí koalíciu

Až 37,2 percenta hlasov získala podľa rakúskej mediálnej spoločnosti ORF Rakúska ľudová strana (ÖVP) expremiéra Sebastiana Kurza. Na druhom mieste je s odhadovaným výsledkom 22 percent Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ).



Tretia je nacionalistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ), ktorá jediná sa od predvolebných prieskumov mierne odchýlila, a namiesto predpokladaného zisku okolo 20 percent získala podľa odhadov len 16 percent hlasov.



Štvorpercentnú hranicu zvoliteľnosti prekročili ešte Zelení - Zelená alternatíva, ktorí sa tak do parlamentu opäť vracajú po tom, čo z neho pred dvoma rokmi prekvapivo vypadli, a tiež nová liberálna strana Nové Rakúsko a Liberálne fórum (NEOS). Zelení získali podľa odhadov 14,3 a NEOS 7,4 percenta.



Hlavnou otázkou volieb bolo to, či sa po nich opätovne dajú dokopy ÖVP a FPÖ, ktorých predošlú spoločnú vládu položila v marci aféra okolo uniknutej nahrávky z dovolenkovej vily na Ibize.



Vtedajší predseda FPÖ Heinz-Christian Strache na nej s osobou, o ktorej si myslel, že zastupuje záujmy ruských oligarchov, žoviálne rozoberal možnosti štátnych zákaziek výmenou za finančnú podporu pre FPÖ. Aféra Stracheho stála miesto predsedu strany, no s polročným odstupom to vyzerá, že samotnej FPÖ nijako vážne neublížila.



Podľa predvolebných vyjadrení šéfa ÖVP Kurza, ako aj Norberta Hofera, ktorý je novým predsedom slobodných, je práve koalícia týchto dvoch strán suverénne najpravdepodobnejšia možnosť.



Obe strany sú si programovo veľmi blízko, keďže Kurz už pred dvoma rokmi začal otáčať kurz dovtedy umiernenej ÖVP k nacionalistickým vodám, ktoré boli dovtedy doménou FPÖ. Názorovú blízkosť oboch strán dokumentuje už hneď to, že volebné programy oboch strán sa začínajú zhodne slovami o potrebe "ochrany rakúskej identity".

Predvolebné heslá

Názorová blízkosť ÖVP a FPÖ zašla dokonca až tak ďaleko, že si obe strany začali kradnúť predvolebné heslá. V uliciach bolo možno vidieť úplne rovnaký slogan Einer, der unsere Sprache spricht (Ten, ktorý hovorí naším jazykom) na predvolebných plagátoch exministra vnútra z FPÖ Herberta Kickla, ako aj šéfa ÖVP Kurza.



Hádku bývalých - a zrejme aj budúcich - koaličných partnerov o to, kto komu heslo ukradol, ukončil až liberálny týždenník Falter, ktorý vypátral, že presne to isté heslo používal v predvolebnom boji už v 90. rokoch aj dnes už nebohý líder FPÖ Jörg Haider. Neskôr ho mierne modifikované využil aj Strache, ktorý sa voličom predstavoval ako "Jediný, kto hovorí vaším jazykom".



Okrem týchto technických sporov, plus Kurzových výhrad voči exministrovi vnútra Kicklovi, však medzi ÖVP a FPÖ panuje porozumenie, čo bolo vidno aj v predvolebných debatách, kde na seba Kurz a Hofer neútočili.



Kurz síce zatiaľ formálne nevylúčil žiadnu povolebnú konšteláciu, no jeho prvou voľbou vyzerá byť jednoznačne nacionalistická FPÖ. Bolo to vidno aj z toho, že hlavným strašiakom, ktorý používal na mobilizáciu vlastných voličov, bola možnosť - podľa Kurza "hrozba" - že SPÖ, Zelení a NEOS získajú vo voľbách dostatok percent na to, aby vytvorili spoločnú vládu oni.

Gratulácie Pellegriniho

Premiér Peter Pellegrini už zablahoželal Sebastianovi Kurzovi k víťazstvu v predčasných parlamentných voľbách v Rakúsku.

"Teším sa na ďalšiu výbornú spoluprácu medzi našimi krajinami v bilaterálnej oblasti aj na európskej úrovni," tlmočila premiérov pozdrav jeho hovorkyňa Patrícia Macíková.