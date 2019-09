Na ruský protest za prepustenie politických väzňov prišlo zatiaľ 9000 ľudí

MOSKVA. - Tisícky ľudí sa zišli v nedeľu v Moskve na proteste za prepustenie politických väzňov zatknutých počas série protivládnych demonštrácií, ktoré sa v krajine odohrali v lete, píše agentúra AP.

Moskovské úrady nedeľňajší protest povolili, k zatýkaniu jeho účastníkov by tak dôjsť nemalo, uviedla agentúra Reuters. Aktivisti pokrikovali rôzne heslá ako: "Všetkých ich prepustite!"

Podľa ruskej organizácie, ktorá protest monitoruje, sa ho okolo poludnia zúčastňovalo približne 9000 ľudí. Očakáva sa, že počet demonštrantov sa ešte zvýši. Polícia príchody na podujatie neblokuje, dodala organizácia na Twitteri.

Demonštrácie v júli a auguste sa v Moskve konali na protest proti rozhodnutiu mestskej volebnej komisie, ktorá do komunálnych volieb v ruskej metropole odmietla zaregistrovať väčšinu nezávislých kandidátov.