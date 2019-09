Miešajte sa nám do volieb, my to robíme tiež, oznámil Trump Lavrovovi

Ďalší príklad neštandardnej komunikácie prezidenta USA.

28. sep 2019 o 23:21 SITA

BRATISLAVA. Pokojne sa miešajte do našich volieb, aj my robíme to isté v iných krajinách. Aj táto veta mala zaznieť z úst amerického prezidenta Donalda Trumpa na rokovaní s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a ruským veľvyslancom v USA Sergejom Kisľakom, ktoré sa uskutočnilo v roku 2017 v Bielom dome.

S odvolaním sa na tri rôzne osoby, ktoré mali možnosť sa zoznámiť s prepisom obsahu rokovania, o tom v sobotu informoval americký denník The Washington Post.

Išlo o to isté stretnutie, na ktorom Trump podľa informácií, ktoré už dávnejšie prenikli do médií, okrem iného ohrozil významný zdroj amerických tajných služieb a hovoril o viacerých skutočnostiach, ktoré podľa bezpečnostných expertov rozhodne neboli určené ušiam predstaviteľov cudzieho štátu.



Denník The Washington Post sa pozastavuje aj nad tým, že Trump na tomto stretnutí vlastne "ponúkol rozhrešenie Rusku za útok, ktorý bol zameraný na to, aby on sám zvíťazil" v prezidentských voľbách v roku 2016.

Najnovšie informácie denníka sú len ďalším príkladom neštandardnej komunikácie Trumpa s cudzími štátnikmi, ktorú chcú opoziční demokrati riešiť Trumpovým impeachmentom.

Najznámejší príklad takejto komunikácie je Trumpov telefonát s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským z júla tohto roku, v ktorom sa šéf Bieleho domu zaujímal o to, či by mu ukrajinská strana vedela poskytnúť kompromitujúce materiály na jeho možného protikandidáta v nadchádzajúcich prezidentských voľbách Joea Bidena a jeho syna Huntera, ktorý na Ukrajine podnikal.