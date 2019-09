Sýria požaduje okamžité stiahnutie amerických a tureckých síl

Vojna v Sýrii pripravila od začiatku marca 2011 o život vyše 371-tisíc ľudí.

28. sep 2019 o 20:58 TASR

NEW YORK. Sýria požaduje okamžité stiahnutie amerických a tureckých síl zo svojho územia. V opačnom prípade si vyhradzuje právo prijať náležité protiopatrenia. Na pôde Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v New Yorku to oznámil v sobotu sýrsky minister zahraničných vecí Walíd Mualim.

"Spojené štáty a Turecko si udržiavajú nelegálnu vojenskú prítomnosť na severe Sýrie... Akékoľvek zahraničné sily pôsobiace na našom území bez nášho povolenia sú okupačné sily a mali by okamžite odísť," povedal Mualim, ktorého citovala agentúra AP.

Ak cudzie vojská neodídu, "máme právo prijať akékoľvek protiopatrenia povolené medzinárodným právom", dodal Mualim.

Vojna v Sýrii pripravila od začiatku marca 2011 o život vyše 371-tisíc ľudí. Takmer osem miliónov ľudí je v dôsledku konfliktu vnútorne vysídlených a ďalších vyše päť miliónov Sýrčanov opustilo krajinu. OSN vlani v septembri vyčíslila škody spôsobené občianskou vojnou v Sýrii na viac ako 345 miliárd dolárov.