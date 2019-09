Kimov strýko už nebude severokórejským veľvyslancom v Prahe

Zatiaľ nie je jasné, či Kim odíde do dôchodku.

28. sep 2019 o 16:32 TASR

PRAHA. Strýko severokórejského vodcu Kim Čong-una po štyroch rokoch skončí vo funkcii severokórejského veľvyslanca v Česku. S odvolaním sa na webovú platformu NKNews.org to v piatok uviedol spravodajský portál Novinky.cz s tým, že 65-ročný Kim Pchjong-il už tento rok odišiel do vlasti a teraz sa vrátil do Prahy, kde si zrejme balí veci.

Jeho nástupca je podľa tohto zdroja už schvaľovaný, ale českí činitelia to nepotvrdili. Veľvyslanec je v Prahe od roku 2015.

Ďalší človek oboznámený s každoročným programom veľvyslanca uviedol: "Veľvyslanec Kim strávil každé prázdniny v Pchjongjangu a vrátil sa tam pred 9. septembrom, kedy sa oslavuje vznik Kórejskej ľudovodemokratickej republiky." Tentoraz však už v Prahe nemá ďalej pôsobiť.

Hovorca českého ministerstva zahraničných vecí odmietol potvrdiť, či už prebieha schvaľovací proces nového severokórejského veľvyslanca. "S ohľadom na diplomatické zvyklosti ministerstvo zahraničných vecí nekomentuje žiadne personálne zmeny na veľvyslaneckých postoch, a to až do doby, kým je dotknutému kandidátovi udelený tzv. agrément," povedal hovorca.

Zatiaľ nie je jasné, či Kim zamieri na iný veľvyslanecký post v Európe - pred Prahou pôsobil 16 rokov vo Varšave - alebo pôjde do dôchodku, čo by bola veľká zmena v jeho živote, pretože od 70. rokov pôsobí na rôznych diplomatických postoch v Európe.

Po tom, ako bol v malajzijskom Kuala Lumpure otrávený nevlastný brat dnešného vodcu KĽDR Kim Čong-nam, objavili sa hypotézy, že aj strýkovi hrozí nebezpečenstvo a mohol by byť odstránený, aby nemohol ohroziť postavenie Kim Čong-una. Je totiž posledným žijúcim synom zakladateľa KĽDR Kim Ir-sena, avšak pololegitímnym, pretože Kim Ir-sen ho mal so svojou sekretárkou.

Analytik I Min-jung sa však domnieva, že to, že Kim Pchjong-il mohol zostať v diplomatických službách aj po smrti svojho nevlastného brata Kim Čong-ila, bolo možné práve preto, že bol lojálny a nepredstavoval žiadnu hrozbu.