Ruský trh je pre slovenských potravinárov príležitosťou, tvrdí Duchoň

Unikátne výrobky podľa neho majú potenciál zaujať.

28. sep 2019 o 9:27 TASR

MOSKVA. Ruský trh má pre Slovákov potenciál do budúcnosti. Myslí si to vedúci obchodno-ekonomického úseku zastupiteľského úradu SR v Moskve Daniel Duchoň.

Viacerí slovenskí potravinári, ktorí sa v týchto dňoch zúčastnili v Moskve na prezentačnom dni pre ruské reťazce a distribučné spoločnosti, potvrdili, že majú záujem presadiť sa na tomto trhu.

Potenciál slovenských výrobkov

"Vzájomný obchodný obrat medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou zo strany Slovenska a slovenského exportu tvoria predovšetkým automobily, strojárenské výrobky a elektronika. To číslo v minulom roku dosiahlo 5,1 miliardy eur a zaznamenal zhruba 15-percentný nárast oproti predchádzajúcemu roku," vyčíslil Duchoň.

Pri potravinách je podľa neho v rámci sankčných opatrení a protiopatrení zo strany Ruskej federácie priestor pomerne obmedzený. Unikátne výrobky však podľa neho majú potenciál zaujať určitý priestor na relatívne nasýtenom a saturovanom ruskom trhu potravinárskych výrobkov.

Dôvodom záujmu o ruský trh je podľa konateľky spoločnosti Riso-R Nadeždy Demeterovej jeho veľkosť, ale aj skutočnosť, že ide o slovanskú krajinu. Priblížila, že firma by sa na tomto trhu rada etablovala. "Naše výrobky sú veľmi kvalitné a myslím si, že tou kvalitou ich vieme presvedčiť," skonštatovala.

Konkurencia na západe

V prípade čokolády sú zároveň podľa Karola Stýbla z firmy Lyra chocolate zaujímavejšie východné krajiny. "Lebo na západe v tomto našom odvetví je naozaj veľký pretlak lokálnych značiek," poznamenal Stýbl s tým, že na východe je tak väčšia šanca sa uplatniť. Spoločnosť sa chce presadiť napríklad blockchainovou čokoládou.

"V praxi to znamená to, že spotrebiteľ si vie každý jeden kus naskenovať do mobilu a ukáže sa mu celá história toho kusu čokolády," priblížil.

Uplatnenie slovenskej firmy na ruskom trhu je podľa predsedu predstavenstva Banskobystrického pivovaru Branislava Cvika o nájdení vhodného partnera. "Ruský trh je mimoriadne zaujímavý už aj tým, že bol postihnutý do určitej miery embargom a po všetkom západnom je tu veľký dopyt," dodal.