Polícia v Nigérii zachránila stovky ľudí, ktorých zadržiavali a mučili

V súvislosti s prípadom zatkli ôsmich podozrivých.

27. sep 2019 o 16:35 SITA

BRATISLAVA. Nigérijská polícia zachránila v meste Kaduna takmer 500 ľudí, ktorých zadržiavali v jednej z tamojších budov a údajne ich tam aj mučili. Všetci zadržiavaní sú muži a chlapci, pričom niektorých policajti našli spútaných reťazou. V súvislosti s prípadom zatkli ôsmich podozrivých.

Muži zákona vykonali v danom dome raziu po tom, čo dostali tip na podozrivú aktivitu, povedal pre britského verejnoprávneho vysielateľa BBC náčelník štátnej polície v Kadune Ali Janga. "Bol to dom mučenia," skonštatoval s tým, že sa tento prípad týka otroctva.

Zadržaní muži a chlapci, ktorí pochádzali z Nigérie i iných štátov, policajtom povedali, že ich mučili, sexuálne zneužívali a bránili im v odchode. V niektorých prípadoch to pritom trvalo niekoľko rokov. Ako sa do domu dostali, nie je známe. Niektoré z detí povedali, že ich tam priviedli ich príbuzní, ktorí si mysleli, že to je náboženská škola. Podľa polície však neexistujú dôkazy, že budova bola niekedy školou.

Podľa Janga boli zajatci nesmierne šťastní, že sa dostali na slobodu. Niektorí mali zranenia a boli vyhladovaní. V súčasnosti ich čakajú lekárske a psychologické prehliadky.