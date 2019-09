Rúhání vyzval na presun sídla OSN z USA do lepšej krajiny

Iránska delegácia dostala víza od USA iba tesne pred začiatkom Valného zhromaždenia OSN.

27. sep 2019 o 13:10 TASR

NEW YORK. Iránsky prezident Hasan Rúhání vyzval na presun sídla OSN zo Spojených štátov "do bezpečnejšej a lepšej krajiny".

Iránsky líder to vyhlásil počas tlačovej konferencie v New Yorku. V piatok o tom informovala agentúra Interfax.

Rúhání: USA nesmú zneužívať postavenie

"Je to dôležité rozhodnutie. Ak k tomu príde, budeme hlasovať za to, aby sa sídlo OSN presunulo do bezpečnejšej a lepšej krajiny," uviedol Rúhání.

Iránsky líder v tejto súvislosti ďalej zdôraznil, že OSN je "domom mieru a komunikácie" a Spojené štáty nemajú žiadne právo brániť delegáciám cudzích štátov v príchode do New Yorku, kde táto medzinárodná organizácia sídli.

"USA nesmú zneužívať svoje postavenie hosťujúcej krajiny OSN takým spôsobom, že budú vydávať víza len tým delegátom, ktorí sa im páčia," zdôraznil.

Ešte pred začiatkom Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) Teherán obvinil Washington z toho, že nevydal víza iránskej delegácii.

Zástupcovia Iránu vrátane prezidenta Rúháního nakoniec víza tesne pred začiatkom podujatia dostali.

Rusi vraj nepredložili dokumenty včas

O tom, že Spojené štáty odmietli udeliť vstupné víza desiatim členom ruskej delegácie smerujúcej na Valné zhromaždenie OSN, informovalo v utorok aj ruské ministerstvo zahraničných vecí.

Medzi delegátmi, ktorým USA neudelili víza, bolo niekoľko ruských senátorov vrátane predsedu výboru Rady federácie pre zahraničné záležitosti Kostantina Kosačova.

Washington vyhlásil, že ruskí činitelia v dostatočnom predstihu nepredložili patričnú dokumentáciu, ktorá je nutná pre vydanie víz, čo však hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová poprela.

Na základe dohody z roku 1947 o umiestnení hlavného sídla OSN do New Yorku sa musia víza pozvaným zahraničným diplomatom udeľovať bez sankčných opatrení a v čo najskoršom termíne.